Imputaron a la expareja de Lourdes Fernández por privación ilegítima de la libertad

Leandro García Gómez fue apresado por efectivos policiales tras un allanamiento. Se espera que el acusado sea indagado en las próximas horas.

Leandro García Gómez , expareja de la cantante de Bandana , Lourdes Fernández , fue detenido este jueves, tras horas de incertidumbre por el paradero dela artista. Ahora se confirmó que fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad .

Se espera que el acusado sea indagado en las próximas horas por el juez Santiago Bignone.

La cantante, que era buscada por su madre y amigas luego de días de no tener noticias, habría estado todo el tiempo en la casa de García, sospechan que en contra de su voluntad y con sustancias de por medio.

El hombre fue detenido luego de un allanamiento del que participaron más de 15 efectivos policiales, con personal de la policía científica incluido , los cuales ingresaron al edificio del barrio de Palermo donde reside el hombre.

Del operativo también participó el SAME, que habría encontrado a Lourdes en “ condiciones muy vulnerables” , según informó TN. García no fue encontrado dentro de su departamento y cuando finalmente dieron con él en otro sector del edificio, habría querido escaparse de la policía y a gritar.

lourdes (1)

En tanto, el parte policial indicó: "En horas de la noche, el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47 dio la orden de allanamiento en el departamento de Ravignani 2386, donde vive Leandro Esteban García Gómez, a la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad. En el interior del departamento fue encontrada Lourdes Fernández”.

Finalmente, cerca de las 23 horas la cantante fue trasladada por el SAME al Hospital Fernández. Según informaron en TN, si bien su estado no era el mejor, pudo subirse a la ambulancia por sus propios medios y caminando.

Por la tarde del jueves, ya se había realizado un procedimiento en la casa de García, en el que se cree que habría ocultado a la artista para que no fuera encontrada por los efectivos policiales. Según se informó, el hombre habría atendido a los policías, pero no le permitió a los uniformados revisar el departamento. Al no haber orden de allanamiento, no se pudo hacer más.

Además, en el transcurso del día Lourdes había tenido dos "apariciones". En primer lugar, había compartido un video en sus redes en el que dijo: "Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible. Gracias por ocuparse de mí, estoy bien”. Luego, durante la tarde, realizó una videollamada con la Policía de la Ciudad para "dar tranquilidad”, en la que insistió en que "estaba bien".

Leandro García Gómez había hablado con los medios a la tarde: “Lourdes está donde quiere estar”

Leandro García Gómez, ex pareja de la cantante había asegurado durante la tarde: “Lourdes está donde quiere estar” y había afirmado no tener nada que ver con la denuncia de desaparición.

“La madre no presentó ninguna denuncia, muchachos. Hice un post por mi cumpleaños y no tengo nada que ver”, sostuvo entonces ante los medios.

El exnovio intentó minimizar el caso y se mostró molesto con la cobertura periodística: “Se divirtieron toda la mañana con este tema mientras no hablan de cómo le fue a Trump con Milei. Hablemos de Lourdes después de las elecciones”, expresó, mezclando sus declaraciones personales con comentarios políticos.

García Gómez, quien fue denunciado por violencia de género, también se victimizó al afirmar que fue allanado sin orden judicial y amenazado por la policía. Finalmente, concluyó que no teme por la integridad de la artista, sino “por este gobierno de facto”, insistiendo en que la situación “es una distracción mediática”.