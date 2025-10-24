Quién es Leandro García Gómez, la expareja de Lourdes de Bandana que fue detenido







Se trata un empresario de 47 años con antecedentes de violencia de género contra la cantante.

Quién es Leandro García Gómez, la expareja de Lourdes de Bandana que fue detenido.

Leandro Esteban García Gómez es un empresario de 47 años que, hasta esta semana, no había tenido relevancia en la agenda pública. Sin embargo, en las últimas horas fue detenido en su departamento de Palermo, luego de una orden judicial acusado de retener a su expareja Lourdes Fernández, la cantante integrante del grupo Bandana.

Durante la mañana, luego de la denuncia por desaparición que hizo la madre de Fernández, el empresario fue visto saliendo de su edificio y respondió con una frase evasiva ante los periodistas: “Que vuelva Cristina ya. Esto no da para más. Distrajeron con esto toda la mañana para no hablar de la situación del país”.

En ese momento, todavía no había una orden de allanamiento ni una acusación formal en su contra. Sin embargo, se hablaba de sus antecedentes de violencia de género contra Fernández, quién lo denunció en dos ocasiones por golpes y maltratos. Por ese motivo la Justicia lo ubicó como el principal sospechoso cuando se desplegó el operativo para encontrar a la ex miembro de Bandana.

leandro-garcia-gomez García Gómez cuenta con antecedentes de violencia de género contra Fernández, quién lo denunció en dos ocasiones por golpes y maltratos. En este marco, Lissa Vera, compañera de Lourdes en Bandana, declaró ante la Justicia que García Gómez era “una persona muy peligrosa” y que la cantante sufría situaciones de violencia desde hacía años. “Siempre la saboteó: shows, viajes, pasajes", dijo Vera, quien además afirmó que la cantante habría sufrido una lesión en una costilla y que pidió una medida perimetral para protegerse.

La desaparición de Lourdes, exmiembro de Bandana El hecho comenzó cuando la madre de Fernández se presentó en la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad, donde denunció que no tenía noticias de su hija desde el 4 de octubre. De esta manera, las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda.

Horas más tarde, la cantante apareció en su cuenta de Instagram con un video en donde intentó mostrarse tranquila y afirmó que "recién se levantaba". Luego, mantuvo una videollamada con el área de Búsquedas de Personas de la Policía de la Ciudad, en la que dijo: “Con esto se van a dar cuenta que estoy re bien. Muchísimas gracias”. Sin embargo, no quiso informar dónde se encontraba ni permitió determinar si realmente estaba en buen estado. LOURDES historia La cantante apareció en su cuenta de Instagram con un video en donde intentó mostrarse tranquila y afirmó que "recién se levantaba". Ya para la tarde, García Gómez permitió parcialmente el ingreso de efectivos policiales al departamento de Ravignani 2186, pero no los dejó recorrer todos los ambientes. La negativa generó sospechas y motivó el pedido de una orden judicial para allanar la propiedad. Así, finalmente el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 47 autorizó el procedimiento. Durante el operativo, la Policía de la Ciudad ingresó al inmueble y encontró a Lourdes Fernández en el interior del departamento. Fue trasladada al hospital Fernández, donde ya recibió el alta médica.

Temas Música