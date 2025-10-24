Finalmente y tras un día de muchos idas y vueltas, la cantante Lourdes Fernández de Bandana, fue encontrada durante un allanamiento en el departamento de su exnovio Leandro García Gómez, ubicado en Palermo.
Cómo fue el operativo que permitió encontrar a Lourdes de Bandana
El operativo, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, permitió localizar a la artista y culminó con la detención de su expareja, acusado de violencia de género.
-
Imputaron a la expareja de Lourdes Fernández por privación ilegítima de la libertad
-
Kim Kardashian reveló que le diagnosticaron un aneurisma cerebral
El operativo, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, permitió localizar a la artista y culminó con la detención de su expareja, acusado de violencia de género.
Cómo fue el procedimiento para dar con el paradero de Lourdes Fernández
El procedimiento tuvo lugar este jueves por la noche, cuando más de 15 efectivos de la Policía de la Ciudad, con apoyo de Policía Científica y el SAME, ingresaron al edificio de la calle Ravignani al 2300.
Según trascendió, la orden judicial autorizaba a revisar todo el edificio, desde las bauleras, cocheras, espacios comunes y el tercer piso, y hacer uso de la fuerza si fuera necesario, incluyendo la participación de un cerrajero.
Según consta en el expediente judicial, la mamá declaró que el 4 de octubre habría mantenido el último contacto personal con Lourdes. En esa oportunidad la cantante estaba nerviosa y con lesiones en la cara y en la cabeza. “Me caí de una escalera”, le habría dicho Lourdes a su mamá.
Testimonios de amigas confirmaron que la cantante sonaba temerosa en sus últimas comunicaciones, mientras su expareja ejercía control y aislamiento social. Ante esos indicios, el juez Santiago Bignone concluyó que era indispensable un allanamiento urgente para determinar el paradero y estado de salud de Lourdes.
Finalmente, Lourdes fue encontrada en el interior del departamento de García Gómez, visiblemente alterada y en condiciones vulnerables. Su expareja intentó escapar, pero fue reducido y detenido por la policía.
Una búsqueda que concluyó con éxito
El caso, caratulado como “averiguación de paradero y violencia de género”, continúa bajo investigación.
La Justicia busca ahora determinar si la artista fue retenida contra su voluntad y si existen delitos adicionales de violencia de género o privación ilegítima de la libertad.
Dejá tu comentario