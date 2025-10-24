Cómo fue el operativo que permitió encontrar a Lourdes de Bandana

El operativo, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, permitió localizar a la artista y culminó con la detención de su expareja, acusado de violencia de género.

Finalmente y tras un día de muchos idas y vueltas, la cantante Lourdes Fernández de Bandana , fue encontrada durante un allanamiento en el departamento de su exnovio Leandro García Gómez , ubicado en Palermo.

El operativo, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, permitió localizar a la artista y culminó con la detención de su expareja , acusado de violencia de género.

El procedimiento tuvo lugar este jueves por la noche, cuando más de 15 efectivos de la Policía de la Ciudad, con apoyo de Policía Científica y el SAME, ingresaron al edificio de la calle Ravignani al 2300.

Según trascendió, la orden judicial autorizaba a revisar todo el edificio, desde las bauleras, cocheras, espacios comunes y el tercer piso, y hacer uso de la fuerza si fuera necesario, incluyendo la participación de un cerrajero.

Según consta en el expediente judicial, la mamá declaró que el 4 de octubre habría mantenido el último contacto personal con Lourdes. En esa oportunidad la cantante estaba nerviosa y con lesiones en la cara y en la cabeza. “Me caí de una escalera”, le habría dicho Lourdes a su mamá.

Testimonios de amigas confirmaron que la cantante sonaba temerosa en sus últimas comunicaciones, mientras su expareja ejercía control y aislamiento social. Ante esos indicios, el juez Santiago Bignone concluyó que era indispensable un allanamiento urgente para determinar el paradero y estado de salud de Lourdes.

Finalmente, Lourdes fue encontrada en el interior del departamento de García Gómez, visiblemente alterada y en condiciones vulnerables. Su expareja intentó escapar, pero fue reducido y detenido por la policía.

Una búsqueda que concluyó con éxito

El caso, caratulado como “averiguación de paradero y violencia de género”, continúa bajo investigación.

La Justicia busca ahora determinar si la artista fue retenida contra su voluntad y si existen delitos adicionales de violencia de género o privación ilegítima de la libertad.