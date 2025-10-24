Las palabras de la mamá de Lourdes Fernández tras su rescate: "Está enojada conmigo, pero yo lo esperaba"

La madre de la cantante, Mabel López, contó la cronología de su reencuentro con su hija. En esa línea, amplió que comenzó a sospechar que su hija no estaba bien y que su reacción "es típica".

Mabel López comentó que fue a la fiscalía donde radicaban denuncias previas de la cantante a su novio.

Tras el rescate de la cantante Lourdes Fernández , quien llevaba más de dos semanas desaparecida, habló su mamá quien efectuó la denuncia al perder el contacto con ella. La mujer expresó que su hija ahora "está enojada" pero que esperaba esa reacción de su parte.

Luego de que la policía detuviera a la pareja de la cantante, Leandro García Gómez, López explicó con detalle la cronología del dramático rescate de su hija.

"Quiero agradecer a mis hijos que fueron un apoyo muy grande, a sus amigos, aunque Lourdes esté enojada con algunos, porque mandaron material, conversaciones y un enorme agradecimiento a la División de Búsqueda de Personas de la Ciudad de Buenos Aires ", comenzó Mabel.

La mujer también agradeció al personal de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) porque sintió "un acompañamiento enorme". Al ser consultada sobre qué la llevó a hacer la denuncia por la desaparición, explicó que esto se remonta "a principio de año cuando me entero que mi hija otra vez se estaba viendo con este hombre".

LOURDES historia "No la vi porque está muy enojada conmigo, yo ya me la esperaba esta reacción, es típica", amplió Mabel.

"En ese momento, la fiscalía la citó, ella dijo que estaba todo bien y quedó en la nada. Yo ahí decidí esperarla a que ella se quisiera comunicar conmigo, cada tanto le mandaba algo y así transcurrió todo el año", precisó.

Sin embargo, la mujer sospechó que las cosas no estaban bien en la vida de su hija: "Le pedía audios porque a veces escribía de una forma que me hacía sospechar que no era ella", agregó y comentó que en su cumpleaños, en octubre, Lourdes se presentó "en un no muy buen estado, decía que le dolían las costillas porque se había caído".

Luego de dar la cronología completa sobre cómo avanzó el proceso hasta denunciar la desaparición de su hija, se sinceró: "No la ví porque está muy enojada conmigo, yo ya me la esperaba esta reacción, es típica. No está consciente del peligro que corre, no entiende cuál fue la situación", justificó.

Quién es Leandro García Gómez, la expareja de Lourdes de Bandana que fue detenido

Leandro Esteban García Gómez es un empresario de 47 años que, hasta esta semana, no había tenido relevancia en la agenda pública. Sin embargo, en las últimas horas fue detenido en su departamento de Palermo, luego de una orden judicial acusado de retener a su expareja Lourdes Fernández, la cantante integrante del grupo Bandana.

Durante la mañana, luego de la denuncia por desaparición que hizo la madre de Fernández, el empresario fue visto saliendo de su edificio y respondió con una frase evasiva ante los periodistas: “Que vuelva Cristina ya. Esto no da para más. Distrajeron con esto toda la mañana para no hablar de la situación del país”

En ese momento, todavía no había una orden de allanamiento ni una acusación formal en su contra. Sin embargo, se hablaba de sus antecedentes de violencia de género contra Fernández, quién lo denunció en dos ocasiones por golpes y maltratos. Por ese motivo la Justicia lo ubicó como el principal sospechoso cuando se desplegó el operativo para encontrar a la ex miembro de Bandana.