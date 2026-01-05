"Incidente en Vichy", el hit del teatro independiente, se presenta en el Paseo La Plaza

"Incidente en Vichy", de Arthur Miller, fue elegida por el público y la crítica en 2025 y arranca el año con una función en el Paseo La Plaza en el ciclo de Teatro, humor y música judía.

“Hacer esta obra es seguir hablando de lo que hay que hablar”, dice Junior Pisanú, uno de los 15 actores que protagonizan “Incidente en Vichy”, la obra de Arthur Miller que fue elegida por público y la crítica en 2025 y arranca el año con una función en el Paseo La Plaza en el ciclo de Teatro, humor y música judía, el martes 13 a las 20 hs.

Nominada a 8 premios ACE, “Incidente en Vichy” fue escrita por Arthur Miller en 1964 y sucede en una comisaría de Vichy, Francia, a mediados de la Segunda Guerra Mundial. Hay nueve hombres y un adolescente que fueron detenidos para verificar sus documentos de identidad, aunque las circunstancias son sospechosas. Miller , uno de los realistas por antonomasia, escritor estadounidense, casado con Marilyn Monroe , perseguido por el macartismo, escribió esta obra luego de recorrer campos de exterminio.

De manera paulatina, esos prisioneros descubren que aquello que parecía ser una simple revisión de documentos, resulta ser la ratificación de los rumores sobre uno de los mayores crímenes raciales cometidos en la historia de la humanidad. El público que salió de Espacio Callejón cada jueves durante varios meses comentaba que la obra adaptada y dirigida por Pablo Gorlero resultó una experiencia hipnótica y persuasiva. Mercedes Méndez, fundadora del club de espectadores Theatron, crítica de Artes (UNA), dramaturgia (Diplomatura CCPU:UBA), jurado de los premios María Guerrero dijo: “Muchas veces lo antimoderno es lo moderno. Esta obra es revolucionaria siendo un texto clásico, no rompe la cuarta pared, cuenta con 15 actores en escena en un espectáculo de teatro independiente. Una hazaña con todos los procedimientos que volvieron fuerte al realismo: gradación de conflictos, mismas coordenadas espacio temporales, todos los personajes tienen un pasado, voces polifónicas y presencia de un antihéroe atrapado en un sistema social que no lo protege y cierta falta de responsabilidad para luchar por cambiar su vida”.

El contexto es desesperante: la famosa extraescena es una puerta del terror hacia los nazis, que deciden en una entrevista si salen con vida o no de esa situación. Y, mientras tanto, el dilema, los debates, el miedo, el cuestionamiento moral. Las palabras son lanzas. Todas las preguntas que se hacían estos personajes, en una situación crítica, de miedo, sin saber si saldrían con vida de esa habitación.

Cuenta con actuaciones de Mateo Chiarino, Patricio Coutoune, Rubén de la Torre, Mario Petrosini, Junior Pisanu, Rodrigo Raffetto, Pablo Turchi, Enrique Iturralde, Santiago Lozano, Jerónimo Dodds, Marcelo Rodríguez, Julián Mardirosian, Mauricio Méndez, Mariano Sgallini, Marcelo La Valle y asistencia de Carlos Farías Sanchez. La obra se presentará el 12, 13, 14 y 15 en el Auditorium de Mar del Plata y vuelve el 12 de marzo a Espacio Callejón. Conversamos con Pisanú.

IEV @fiorellaromay90 Santiago Lozano y Rubén De la Torre. Crédito: Fiorella Romay.

Periodista: ¿Qué balance hacés de este año teatral con Incidente en Vichy?¿ Cómo sumó a tu año que también tuvo cine, teatro comercial y publicidad?

Junior Pisanú: Fue un gran año para Vichy, sabíamos lo que teníamos pero la obra fue recibida increíblemente, con muchas nominaciones y premios. Esos mimos son impagables y nos invitan a seguir contando esta historia, a seguir hablando de lo que hay que hablar. Fue muy positivo y estoy agradecido de poder formar parte y con ganas de seguir para lo que viene.

P.: ¿Que significó “Incidente en Vichy”?

J.P.: Cada jueves ir al Callejón a hacer función era hermoso, era ir a festejar, porque lo tomábamos de esa manera como grupo, la responsabilidad de estar contando esta historia y la manera en que lo recibía el público, fue único. Nunca en mis diez años de teatro independiente tuve un grupo con estas características, nunca hubo ningún problema, todos tirando para el mismo lado, todos comprometidos con esta historia. El capitán del barco, Pablo Gorlero, es un diez, supo llevarlo, armarlo, tuvo esa visión y esa cabeza fría para laburar en cada detalle y sumó muchísimo. Fue un año difícil a nivel laboral para todos, espero que este traiga oportunidades, lo necesitamos en el ámbito de la cultura. Desde nuestro lado seguiremos con todo y con ansias de seguir.

P.: ¿Qué podés rescatar de la respuesta del público en estos meses?

J.P.: En teatro lo más difícil es que el espectador vuelva, y esta vez ocurrió, vinieron dos o tres veces y se los vio pendientes de ver en qué otro teatro íbamos a estar, eso es único. Que terminemos una función y la gente se quede a debatir y con interés, que hayamos recibido tantas nominaciones a premios es hermoso, ¿qué más se puede pedir?

IEV @fiorellaromay75 Pablo Turchi y Marcelo Rodríguez. Crédito: Fiorella Romay.

P.: Fue calificada de hit del independiente con 15 actores en escena en la maquinaria autogestiva del alternativo, ¿qué podés decir?

J.P.: Agradezco a mis compañeros la entrega, a Pablo, a Carolina como gran productora y gestora de funciones en nuevas salas, coronar el año en el Roma de Avellaneda fue único, y quiero más. Este fue el primer año y tenemos mucho todavía para dar, seguir escalando y lo daremos todo para que así sea.

P.: ¿Qué significa hacer una función en el Paseo La Plaza?

J.P.: Es un honor, por allí pasaron tantos actores, directores, escenógrafos, diseñadores , es palabras mayores. Que nos toque una función ahí es el puntapie inicial del año inmejorable. Luego vamos a seguir en febrero en el Auditorium de Mar del Plata en una experiencia que nos seguirá forjando como grupo. Nos da esa entereza, ese ímpetu para seguir y arrancar con todo en marzo en el Callejón.