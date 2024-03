Innecesaria cuarta parte de un antiguo éxito, "Kung Fu Panda"

Tras la cual vino la tercera, que además de agregar nuevas aventuras y peleas ponía el acento en una delicada cuestión sentimental, o de identidad , como quiera decirse: el oso, hijo adoptivo de un ganso cocinero, se encontraba con su padre biológico, e iba al encuentro de los suyos , en un viaje que también incorporaba a su padre de corazón. No solo risas, sino buena emoción y enseñanzas, tenía esa parte. Así se cerraba la historia, y quedaba hecha una hermosa trilogía para el recuerdo.

Pero ahora aparece la cuarta película. ¿Era necesaria? Sus productores piensan que sí, para seguir ganando plata. ¿Merecen ganarla? Sinceramente, no. Los chistes son escasos, las peleas transcurren con tanta velocidad que no alcanzan a entenderse ni disfrutarse del todo, y el oso ha perdido bastante la gracia (pero no la grasa). Se pasa el rato, nada más.