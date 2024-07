Insólito error en "Survivor, Expedición Robinson" pone en duda al reality

Los usuarios estallaron en las redes luego de que se viralizara un fragmento del reality Survivor, Expedición Robinson (Telefe) en el que dejó expuesto un error de la producción. Al parecer, esta evidencia dejó en claro que los participantes no estarían en aislamiento como en verdad se supone.

La semana pasada comenzó una nueva propuesta en el canal de las pelotas luego del éxito arrollador de Gran Hermano (Telefe), esta vez con la conducción de Marley . Si bien este programa se pensó para transmitirse el año pasado, se decidió sumarlo en esta temporada como “previa” hasta el estreno de Bake Off por la misma pantalla y con Wanda Nara a la cabeza.

¿Cuál fue el error de Survivor, Expedición Robinson?

El reality, que propone la competencia entre dos grupos de participantes con el fin de sobrevivir a las inclemencias de la selva tropical en a base en juegos de destreza, conquistó a un nuevo público. Pero no todo es como aparenta, según detallaron en las redes, cuando un error de cámara filmó a una moto pasar por una calle y de esta manera dejó en evidencia que el aislamiento no existiría realmente y que la isla... no es tan desierta.