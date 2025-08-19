Intriga y suspenso hasta el último minuto: el thriller que arrasa en Netflix y se convirtió en lo más visto de Argentina







Protagonizada por Vanessa Kirby, la película lidera el Top 10 de lo más visto en la app de streaming con una historia cargada de tensión y giros inesperados.

La producción dirigida por Benjamin Caron llegó a Netflix y en pocos días atrapó a la audiencia con su trama de crimen y desesperación.

Desde hace más de una década, Netflix no solo se consolidó como la plataforma de streaming más popular del mundo, sino que también logró instalar un modelo que atraviesa fronteras y rutinas cotidianas. Con un catálogo en permanente expansión, capaz de combinar comedias familiares, documentales impactantes y dramas aclamados, hay un género que se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia: el thriller.

Relatos que avanzan entre la intriga y el suspenso, que tensan cada diálogo, que juegan con los límites de la moral y que mantienen al espectador al borde del asiento en cada escena. Estos garantizan un impacto inmediato, ya que son también los que con mayor facilidad se meten en el Top 10 de lo más visto en la app.

Y el estreno de "La noche siempre llega", dirigida por Benjamin Caron y protagonizada por Vanessa Kirby, confirma esta tendencia. Con una historia cargada de desesperación, giros inesperados, violencia y dilemas éticos, la producción demuestra que las tramas que combinan misterio y adrenalina siguen siendo una de las apuestas más seguras para conquistar a millones de espectadores.

la noche siempe llega4 Tráiler de "La noche siempre llega" Embed - La noche siempre llega | Tráiler oficial | Netflix ¿De qué trata "La noche siempre llega"? La historia sigue a Lynette, una mujer atrapada en una rutina marcada por la precariedad y la desconfianza hacia un sistema que parece negarle cualquier oportunidad. Vive en Portland, una ciudad atravesada por contrastes, donde la prosperidad de algunos convive con la miseria de otros. Allí, nuestra protagonista carga con la urgencia de sostener a su familia y con la presión de un presente que amenaza con derrumbarse en cualquier momento.

la noche siemr ellega3 Cuando la posibilidad de comprar la casa en la que vive se esfuma por deudas acumuladas y las decisiones que toma su madre, Lynette estará obligada a tomar un camino cada vez más oscuro. Decidida a reunir el dinero necesario en apenas 12 horas, se meterá en un espiral de riesgos, criminales y aliados frágiles. Un territorio que creía conocer, pero se olvidó que allí, la violencia y la traición parecen inevitables. ¿Hasta dónde se puede llegar cuando te empujan contra la pared? ¿Cuál es el límite entre la supervivencia y el delito?

la noche siempre llega2 Reparto de "La noche siempre llega" Vanessa Kirby como Lynette.

Jennifer Jason Leigh como Doreen.

Zack Gottsagen como Kenny.

Stephan James como Cody.

Randall Park como Scott.

Julia Fox como Gloria.

Michael Kelly como Tommy.

Eli Roth como Blake.

