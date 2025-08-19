Netflix confirmó la renovación de la serie "Dept. Q" para una segunda temporada







La serie está basada en la serie de novelas policiacas “Department Q” de Jussi Adler-Olsen.

La serie de investigación y misterio tendrá una segunda temporada.

La primera temporada se estrenó en mayo y tuvo una buena acogida, con un 88% en Rotten Tomatoes y permaneciendo seis semanas en el Top 10 de Netflix.

De qué trata Dept. Q La serie está protagonizada por Matthew Goode como Carl Morck, inspector jefe de detectives en Edimburgo. Según la sinopsis oficial, Carl es un policía brillante, pero un pésimo compañero, que sobrevive a un tiroteo que mata a un joven agente y paraliza a su compañero. Traumatizado, queda relegado a ser el único miembro de la unidad de casos sin resolver del departamento de policía, pero inesperadamente comienza a formar una banda de vagabundos con todo por demostrar. Juntos, comienzan a desentrañar el caso de la fiscal desaparecida Merritt Lingard (Chloe Pirrie). Alexej Manvelov, Kelly Macdonald y Leah Byrne protagonizan la serie junto a Goode y Pirrie.

Dept Q 1.png Matthew Goode protagoniza la serie como Carl Morck. Scott Frank escribe y dirige la serie, y es productor ejecutivo junto a Rob Bullock a través de Left Bank Pictures y Charlotte Moore. Mona Qureshi y Manda Levin son las ejecutivas que supervisan la producción para Netflix. Al igual que la primera temporada, la segunda se rodará en Edimburgo.

“Estamos deseando volver con Carl Morck y su grupo de gloriosos inadaptados en el 'Departamento Q'”, declararon Qureshi y Manda Levin en un comunicado. “Scott Frank nos trajo una narrativa de primera clase y emocionó a la audiencia mundial de Netflix. Estamos deseando ver qué descubren Morck y la pandilla en la segunda temporada… Edimburgo, estamos de vuelta”.

“Así que, vamos a ir a 'Dept. Q' para una segunda temporada. En Left Bank Pictures esperamos con nerviosismo lo que Scott tiene reservado para su álter ego, Carl Morck, y los demás miembros del equipo que lo apoyan”, dijo Bullock. “Aplaudimos la valentía de Netflix al dejarlos libres una vez más”. "Estoy agradecido con la gente de Netflix, así como con nuestro brillante elenco y equipo, por arriesgar una vez más sus carreras para permitir mi locura", dijo Frank. “Quiero agradecer a Netflix por darnos la oportunidad de investigar más a fondo las historias del Departamento Q”, dijo Goode.

