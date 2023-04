James Gunn confirmó que su película de Superman ya esta en preproducción

Gunn ha mantenido actualizados a los fanáticos sobre “Superman: Legacy” en cada paso del camino. La película se confirmó en enero cuando Gunn y Safran revelaron la primera lista de títulos de cine y televisión para su nuevo DC Universe. Además de “Superman: Legacy”, también se están desarrollando películas como “Supergirl: World of Tomorrow” y “The Brave and the Bold” (una película de Batman y Robin). Gunn está escribiendo y dirigiendo su película "Superman".

Debido a que Gunn está reiniciando a Superman para la pantalla grande con un Hombre de Acero más joven, significa que el anterior actor de Superman, Henry Cavill, ya no interpretará al superhéroe. Cavill interpretó a Superman en el universo de DC de Zack Snyder, debutando con “Man of Steel” y retomando el papel en “Batman v Superman: Dawn of Justice” y “Justice League”. Gunn no ha anunciado el casting de "Superman: Legacy".