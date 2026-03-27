Tres películas argentinas renuevan la cartelera entre intriga, drama y memoria política Por Paraná Sendrós + Seguir en









"Pensamiento lateral", "El último gigante" y el documental "76 89 23" se suman a los cines con propuestas diversas: un thriller psicológico, una historia de reconciliación familiar en Iguazú y una relectura actual de la comedia negra "76 89 03".

Itziar Ituño de “La casa de papel” potagoniza "Pensamiento lateral" de Mariano Hueter.

Tres nuevas películas nacionales se han sumado a la cartelera: una intriga donde la protagonista ha sido secuestrada y debe ingeniarse para confundir a sus captores, un drama sentimental de reencuentro entre padre e hijo, filmado junto a las cataratas del Iguazú, y un documental que decide poner casi en presente el trasfondo de la comedia negra “76 89 03”.

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“Pensamiento lateral” toma el personaje de una psicóloga y docente universitaria española, al parecer sola en estas tierras. De pronto un trío de maleantes la secuestra para sacarle información sobre uno de sus pacientes. Ella tendrá que encontrar el punto débil de sus captores y hacerlos entrar en crisis. Buena idea, donde la penumbra del encierro y la penumbra moral van de la mano. Buen elenco: Itziar Ituño (“La casa de papel”), Alberto Ammann, César Bordón, Mauricio Paniagua. Golpeador desenlace, confirmando que los psicólogos deberían ir más seguido al analista. Caben algunos reproches sobre el manejo del suspenso, un portón abierto y la relativa agudeza de los diálogos pero sigue siendo interesante. Autor, Mariano Hueter, que viene de estrenar la serie “Yiya”.

Embed - 'Pensamiento lateral', de Mariano Hueter - Trailer Producción Netflix, “El último gigante” se anticipa en pocas salas, ocasión de ver el Parque Nacional Iguazú en pantalla grande. Después solo se verá en pantalla chica, lo que es más cómodo pero no es lo mismo. La trama enfrenta a un joven del lugar con el padre que reaparece tras largos años de abandono y ahora busca la reconciliación. Le pesa, quizás, el miedo a la muerte, y al muchacho le pesa un resentimiento de toda la vida. Por ahí va la trama, sencilla, básicamente emotiva, envuelta en el paisaje, la música de Iván Wiszogrod y la mano amable de Marcos Carnevale, el de “Goyo” y “Corazón delator”, por citar solo las últimas de una larga serie de películas para el gran público. Intérpretes, Oscar Martínez, Matías Mayer, Inés Estévez, que además se luce con un par de temas clásicos, Silvia Kutika, Johanna Francella y Luis Luque en reaparición especial.

Embed - El último gigante | Tráiler oficial | Netflix Acá, un poco de historia. A fines de los ’90 Flavio Nardini y César Bertrand, dueños de una pequeña empresa de publicidad, se dieron el gusto de hacer con poca plata una comedia decididamente ácida, pintando a tres amigos deplorables con un sueño declarado difícil de alcanzar: llevar a la cama a una estrellita sexy. Lo sueñan en 1976 cuando van a la secundaria, lo intentan en 1989 en plena inflación, así les va cuando ya son unos grandulones irredentos y se viene el 2003. Vale decir, detrás de ellos había un trasfondo que permitía ciertas relecturas. La vio Edi Flehner, publicitario y productor de alto mérito, y les dio todo el apoyo necesario para un buen lanzamiento de nivel profesional.

Independiente, sin artistas famosos, en blanco y negro, se estrenó en pleno año 2000, tuvo un suceso bastante atendible, críticas divididas y un buen lugar en el balance de ese año, donde también aparecieron “Nueve reinas”, “Felicidades”, “Esperando al Mesías”, “Plata quemada”, “Nueces para el amor”, la lista sigue Lindo año. Claudio Risi, que aparecía en una escena como un personaje tan fascinante como espantoso apodado “el rey de la noche”, se ganó por esta película su primer Cóndor de Plata. Los directores hicieron después otra comedia quizá más ácida, pero triste, con personajes de mayor edad igualmente deplorables en rol de amigos, llamada “Regresados”, que tuvo menos repercusión.

Ahora, Federico Benoit rinde homenaje a “76 89 03” con un documental de enorme trabajo y un guiño en el título, “76 89 23”, que suma con agilidad una multitud de entrevistas a los participantes de aquella comedia, varios registros documentales y mucha otra gente que hace una relectura actualizada, de abierto sesgo político. Por algo se titula “76 89 23”. Y por eso mismo va justo con el espíritu de Nardini & Bertrand. Embed - 76 89 23 | TRAILER OFICIAL “Pensamiento lateral” (Argentina, 2025); Dir.: Mariano Hueter; Int.: Itziar Ituño, Alberto Ammann, César Bordón, Mauricio Paniagua. “El último gigante” (Argentina, 2026); Dir.: Marcos Carnevale; Int.; Oscar Martínez, Matías Mayer, Inés Estévez, Silvia Kutika, Luis Luque, Johanna Francella. “76 89 23” (Argentina, 2025); Dir.: Federico Benoit; documental.

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