Sorpresa de Netflix para el finde largo: el éxito de terror de Tim Burton y Jhonny Deep para ver una y otra vez + Seguir en









Un verdadero clásico del terror gótico. De esas películas que no te puede faltar y vas a querer repetir.

Netflix sumó a su catálogo uno de los éxitos de la dupla Burton-Deep. Imagen: Yani Begakis

En medio del finde largo, las plataformas de streaming vuelven a apostar por clásicos que nunca pasan de moda, y esta vez, Netflix sorprendió con una película de terror que ya tiene más de dos décadas, pero sigue atrapando a nuevas generaciones. Con una estética única y una historia inquietante, es una de esas opciones ideales para maratonear sin culpa.

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Se trata de una producción que combina misterio, suspenso y una ambientación oscura muy característica, convirtiéndose en una de las obras más recordadas del cine de fines de los 90. Dirigida por Tim Burton, supo destacarse tanto por su estilo visual como por su capacidad de reinventar una historia clásica del terror.

Sleepy Hollow Una de tantas películas de Tim Burton que nunca está mal volver a ver, en Netflix. Imagen: Netflix El fenómeno es Sleepy Hollow, conocida en Latinoamérica como La leyenda del Jinete sin Cabeza, protagonizada por Johnny Depp. La película no solo fue un éxito en su estreno, sino que además ganó un Oscar y se mantiene vigente gracias a su atrapante mezcla de terror gótico, misterio y una estética visual inolvidable.

De qué trata La leyenda del Jinete sin Cabeza La historia se sitúa en el año 1799 y sigue a Ichabod Crane, un investigador que es enviado a un pequeño y enigmático pueblo para resolver una serie de asesinatos tan brutales como misteriosos. Las víctimas aparecen decapitadas, y todo apunta a una leyenda local que muchos creen real.

Al llegar al lugar, Crane se encuentra con una comunidad aterrada que asegura que el responsable es un jinete sin cabeza que cabalga por las noches en busca de venganza. Aunque al principio intenta explicar todo desde la lógica y la ciencia, pronto se ve envuelto en un mundo donde lo sobrenatural parece imponerse.

Sleepy Hollow Tanto la reedición de la historia como la fotografía hicieron de este film algo inigualable. Imagen: Netflix La investigación lo lleva a descubrir secretos ocultos del pueblo, relaciones oscuras entre sus habitantes y una historia que mezcla superstición con ambición. En el camino, también desarrolla un vínculo especial con Katrina, una joven que parece saber más de lo que dice. Con su atmósfera cargada de niebla, bosques sombríos y escenas que quedaron grabadas en la memoria de los fanáticos, la película apela directamente a la nostalgia de quienes la vieron en su momento, pero también logra atrapar a quienes la descubren por primera vez. Es un verdadero clásico que no pierde vigencia. Netflix: tráiler de La leyenda del Jinete sin Cabeza Embed - SLEEPY HOLLOW - La leyenda del jinete sin Cabeza - trailer subtitulado Netflix: elenco de La leyenda del Jinete sin Cabeza Johnny Depp (Ichabod Crane)

Christina Ricci (Katrina Van Tassel)

Miranda Richardson (Lady Van Tassel)

Michael Gambon (Baltus Van Tassel)

Casper Van Dien (Brom Van Brunt)

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