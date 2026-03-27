La película "Peaky Blinders: El hombre inmortal" estuvo a punto de incluir a un personaje muy querido por los fans + Seguir en









La secuela cinematográfica de la exitosa serie de televisión contó con el regreso de Cillian Murphy como el ex gánster Tommy Shelby.

Tom Hardy y Paul Anderson en una escena de la serie.

La película de Peaky Blinders está siendo uno de los eventos cinematográficos más comentados desde su estreno en Netflix, desde la ausencia de Paul Anderson como Arthur Shelby al destino final de Tommy Shelby (Cillian Murphy). Ahora Steven Knight, creador de la serie, reveló que estuvo a punto de recuperar al personaje de Tom Hardy, Alfie Solomons, para que tenga una participación en "El hombre inmortal".

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La secuela cinematográfica de la exitosa serie de televisión contó con el regreso de Murphy como el ex gánster Tommy Shelby, quien sale de su aislamiento para salvar a su hijo (Barry Keoghan). Solo un puñado de los actores habituales de la serie regresaron para la película de Netflix, pero Knight reveló a The Hollywood Reporter que ideó un giro interesante que involucraba a Solomons, el cual finalmente no se utilizó.

El personaje de Hardy, Alfie, un líder de pandilla de Londres, apareció por primera vez en la segunda temporada y se convirtió en rival de Shelby, aunque ambos conservaron el respeto mutuo y ocasionalmente colaboraron. En la cuarta temporada, Tommy le dispara a Alfie en la cabeza a petición de este, ya que padecía una enfermedad terminal. Sin embargo, en la quinta temporada se revela que Alfie sobrevivió al disparo y vivía recluido.

Cómo hubiese sido la participación de Tom Hardy en Peaky Blinders: El hombre inmortal Knight reveló que, dado que solo Tommy y Alfie interactuaron después del tiroteo, tal vez se podría introducir un giro argumental en el que Alfie fuera en realidad un fantasma, teniendo en cuenta que Tommy ha tenido visiones de otras personas muertas de su vida pasada.

“Tuve una idea, de la que no he hablado mucho”, dijo. “Desde que le dispararon en la playa de Margate [en la cuarta temporada], solo hemos visto a Tommy y Alfie juntos. Pensé: ‘Tal vez [Alfie] aparezca y nos demos cuenta de que ha estado muerto todo este tiempo’. Estuve a punto de hacerlo, pero no lo hice; fue una idea que se me pasó por la cabeza”.

Peaky Blinders: El hombre inmortal ya está disponible en Netflix tras un breve estreno en cines.

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