Guillermo del Toro subastará parte de su colección de terror y fantasía: cuáles son las piezas y sus precios







La primera subasta, en la que participarán más de cien artículos, se iniciará en línea el 26 de septiembre, y el próximo año se publicarán más lotes.

Guillermo del Toro subastará parte de su colección sobre cine de terror.

Guillermo del Toro subastará parte de su vasta colección de terror y fantasía, tras estrenar con gran éxito su esperada película Frankenstein en el Festival de Cine de Venecia.

El director mexicano y ganador del Oscar se ha asociado con Heritage Auctions para una venta en tres partes de artículos de su extenso archivo Bleak House, un par de casas de Santa Mónica repletas hasta el borde con miles de accesorios macabros, bocetos, cómics y curiosidades.

La decisión de Del Toro se vio impulsada por los incendios forestales que devastaron Los Ángeles a principios de este año. Con solo unas horas de sobra, logró salvar alrededor de 120 de los más de 5000 artículos de su colección.

Cuáles son artículos de la colección de Guillermo del Toro que se subastarán Entre los más destacados se encuentran dos dibujos originales de la edición ilustrada de "Frankenstein" de Bernie Wrightson de 1983. Uno muestra a la criatura escondida cerca de un arroyo, mientras que el otro representa a Victor Frankenstein persiguiendo a su creación. Sus pujas iniciales son de 200.000 y 100.000 dólares, respectivamente. Del Toro describió la obra de Wrightson como una obra maestra y admitió que desprenderse de las ilustraciones fue "bastante brutal".

image Una maqueta de Ray Harryhausen, "Cíclope", de la colección del cineasta Guillermo del Toro, a subasta. Otro punto destacado es una ilustración original de pin-up de Mike Mignola para "Hellraiser #2", dibujada a finales de los 80. Del Toro describió la pieza, con una oferta inicial de 40.000 dólares, como "extremadamente difícil" de adquirir y afirmó que fue precursora de la creación de Hellboy por parte de Mignola, el personaje que posteriormente llevó a la gran pantalla en 2004. La subasta también incluye más de una docena de piezas de arte de preproducción de El laberinto del fauno, incluido un extenso boceto conceptual del recinto del molino realizado por Raúl Monge, uno de los favoritos de del Toro. image Una gabardina de cuero que lució el actor Ron Perlman en "Hellboy". Los fanáticos de Hellboy también encontrarán más de 40 piezas de recuerdos de las películas, incluida la chaqueta de héroe de Ron Perlman, que tiene una oferta inicial de $40,000, y la enorme escopeta de seis rondas de Hellboy, "Big Baby", que comienza en u$s50,000.

Temas subasta

Películas