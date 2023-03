Jamie Lee Curtis recordó a sus padres, Janet Leigh y Tony Curtis, tras ganar su primer Oscar

Pasaron más de 40 años del debut en pantalla para Jamie Lee Curtis y ahora puede agregar la ganadora del Oscar a su currículum. Curtis se llevó a casa el premio a la mejor actriz de reparto por Everything Everywhere All at Once en los Premios Oscar 2023 .

La victoria de Curtis también fue un indicador temprano de una buena noche para Everything Everywhere All at Once, el éxito independiente que se convirtió en un improbable gigante de la temporada de premios. El trabajo de Curtis requería que interpretara varios personajes, incluida una mujer con salchichas en lugar de dedos, un papel que no parece hecho a medida para los votantes de los Oscar.