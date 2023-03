Premios Oscar 2023 EN VIVO: Seguí el minuto a minuto de la premiación

Live Blog Post

Brendan Fraser y Ke Huy Quan protagonistas de un regreso triunfal

Ke Huy Quan y Brendan Fraser son candidatos (y ya ganadores) a los premios principales de actuación por primera vez en sus carreras con sus primeros papeles importantes en películas en décadas, en Everything Everywhere All At Once (Quan) y The Whale (Fraser).

Los actores que protagonizaron "Encino Man" en 1992 y volvieron al foco de la industria luego de años alejados por diferentes motivos.

Su regreso al escalón más alto de Hollywood se reafirmó cuando ambos recibieron su primera nominación al Oscar, Fraser como actor principal, y Quan como actor secundario.