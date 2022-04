Edu Ribeiro Trío llega a Bebop

Ribeiro llega con Fabio Leal en guitarra y Bruno Migotto en contrabajo. Con esta formación le dan al jazz la impronta de la música brasileña. En este trabajo, Edu divide sus composiciones entre algunas con influencias como Chico Pinheiro, Hamilton De Holanda, Fabio Torres, y de sus compañeros Bruno y Fabio.

"Quise grabar música que fuera parte de mi vida, músicas que toqué muchas veces en países diferentes directamente con sus compositores, aquí rediseñadas con una nueva perspectiva que representa ese momento que estoy viviendo", afirmó Ribeiro.

Músico, baterista, compositor y profesor, Edu Ribeiro cuenta con cinco Premios Grammy como compositor, productor e instrumentista: 2008, Randy en Brasil, Randy Brecker, “Mejor Álbum de Jazz Contemporáneo”, USA Grammy Awards; 2013, Song for Maura, Trio Corrente y Paquito D'Rivera, "Mejor álbum de Jazz Latino", USA Grammy Awards; 2014, Song for Maura, Trio Corrente y Paquito D'Rivera,"Mejor álbum de Jazz Latino", Grammy Latino; 2016, made in Brazil, Eliane Elias, “Mejor álbum de Jazz Latino", USA Grammy Awards; 2017, Dance of Time, de Eliane Elias, "Mejor álbum de Jazz Latino", Grammy Latino; 2019, Folia de Treis, Edu Ribeiro invita a Toninho Ferragutti y Fábio Perón, nominados al "Mejor Álbum de Música Instrumental”, Grammy Latino.