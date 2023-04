Lucas Benvenuto volvió a hablar sobre su abuso: "Me da asco Jey Mammon"

“Yo sé mi verdad, cuál es la verdad, denuncié, hablé, pedí ayuda. No quiero dar más detalles de cómo fueron los abusos, pero (con Mammon) pasó cómo fue con los otros , solo que está vez yo siento que fue más profundo en lo psicológico también”, expresó sobre la prescripción de la causa y volvió a dejar en claro que no tiene intenciones de seguir tocando el tema.

Por otro lado, explicó que en su momento no dimensionó el hecho pero en su adultez ve las cosas de otra manera: “Me llevó el tiempo de entender, como me pasó con los otros (presuntos abusadores). No me levanté un día y me di cuenta lo que me habían hecho”. Luego agregó: “ Hoy, a los 30 años, escuchar eso en un adulto... me da asco. No puedo. Creía que está mal pero no, estar con un chico de 14 años está naturalizado para ellos , en su cabeza, entonces no lo ven como algo malo”, afirmó.

“No me sorprendió que Jey hablara. El efecto sorpresa de ver cómo se defiende mi abusador lo perdí en los juicios. Llegué muy curtido para que hoy no me sorprenda. Me da asco Jey Mammon”. También se refirió a la salida del cantante del país y señaló: “No me sorprendió que se fuera del país. Pienso que va a volver [Jey]. Mi prioridad ahora es sanar. Me tengo que ocupar de ser feliz”.

Más adelante aseguró que elige hablar hoy en día no porque vaya a resolverse su causa sino para ayudar a niños que hayan sufrido lo mismo y para que otros no pasen por la misma situación: “Yo te doy esa entrevista porque me indignó saber que había un chico detrás de esa denuncia que iba a pasar por lo mismo que yo”, dijo, en relación a la investigación sobre presunta corrupción de menores en la que entre otros habían detenido al productor de Gran Hermano Marcelo Corazza. Remarcó el total de personas que abusaron de él: “Llegamos a una lista de 40 personas. Ninguno pagó ante la Justicia”, cerró.