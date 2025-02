Dan a conocer un video inédito de Led Zeppelin: la filmación estuvo guardada en un cajón durante 45 años

El video inédito de Led Zeppelin

En declaraciones a Led Zeppelin News, Ström explicó: “Llevamos la cámara Super 8 para probar una nueva película que pudiera funcionar en interiores. No fue ningún problema meter la cámara, era bastante pequeña y creo que la llevaba en los pantalones, a la espalda. En aquella época no era muy habitual filmar. Buscaban más equipos de audio”.

Continuó: “Según los periódicos, el concierto de la noche anterior fue un desastre debido a los fallos eléctricos que había provocado el láser. Por eso, había generadores en el callejón por el que pasamos antes de entrar. No entendíamos por qué estaban allí, pero recordé que en el ejército se trataba de generadores. Así que, por supuesto, estábamos preocupados por el concierto”.

Ström continuó contándole al sitio web que había “guardado esta película en un cajón todos [estos] años”, y agregó: “[Hice] una copia digital, no tan buena como la que has hecho tú, pero no puedo encontrarla. [Se] la mostré a algunos amigos, guitarristas, que se volvieron locos. Y esa era la versión muda”.

El video, que fue subido al canal de YouTube ledzepfilm ayer (18 de febrero), presenta partes de 'The Song Remains The Same', 'Black Dog', 'Nobody's Fault But Mine', 'Over The Hills And Far Away', 'Misty Mountain Hop', 'Since I've Been Loving You', 'No Quarter', 'Hot Dog', 'Rain Song', 'Stairway To Heaven', 'Whole Lotta Love' y más.