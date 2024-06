Johnny Depp reveló que venció a Tom Hanks, Tom Cruise y Michael Jackson para un icónico papel

image.png Johnny Depp junto a Winona Ryder.

El actor dijo que el guión de Burton y Caroline Thompson “atravesó todo, cualquier cosa, sólido y llegó al núcleo mismo de lo que soy. La escritura fue hermosa. El personaje era hermoso. Lo que supongo que me atrajo emocionalmente fue que Edward era yo. Es exactamente lo que debería estar haciendo”.

El paso de Johnny Depp de la televisión al cine

Después de su paso por 21 Jump Street entre 1987 y 1990, Depp se sintió “encasillado” como un ídolo adolescente. "Tuvo que luchar" contra la etiqueta, y señaló que su papel protagónico en el clásico de culto de John Waters de 1990, Cry-Baby, "fue el primer paso sólido en la dirección que quería tomar".

Pero dada la estrella en ascenso de Burton después de La gran aventura de Pee-wee (1985) y Beetlejuice (1988), así como el interés de Hollywood en el proyecto, Depp pensó: "Nunca me elegirá cuando todo el mundo en Hollywood está detrás del papel".

“Tim realmente está haciendo malabarismos porque su agente, el estudio y todos lo golpean. Así que llamé a mi agente después de leer el guión y le dije: 'Por favor, cancele la reunión, no voy a ir'”, recordó Depp. “Ella dijo: '¿Estás jodidamente loco?'”

Continuó: “Fue extraño porque siempre hay ese bastardo en tu cráneo que dice: 'Vamos, hombre'. Eres un actor de televisión. Porque en aquel momento era casi una cosa o la otra”.

Después de que Depp "finalmente se rindió" y conoció a Burton, consiguió el papel, que finalmente le valió su primera nominación al Globo de Oro.

Desde entonces, Depp ha trabajado con Burton en Ed Wood (1994), Sleepy Hollow (1999), Charlie and the Chocolate Factory (2005), Corpse Bride (2005), Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007), Alicia en el país de las maravillas (2010) y Dark Shadows (2012).