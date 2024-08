Jorge Lanata volvió a ser intubado y preocupa su estado de salud

El periodista y escritor argentino de 63 años tiene un problema "que hasta que no se le solucione el tema renal no se lo puede sacar de ese cuadro porque está muy complicado por ese tema, el tema de su diabetes y por todo", aseguró la panelista de América TV, Yanina Latorre.

Al ser consultada por los avances en el estado de salud del periodista, Latorre señaló: "Es un avance muy lento. El problema que tiene, que es lo que le dicen los médicos a ella, es que hasta que no se le solucione el tema renal no se lo puede sacar de ese cuadro porque está muy complicado por ese tema, el tema de su diabetes y por todo".

Jorge Lanata.jpg Jorge Lanata padece una complicación renal grave.

"Tiene que seguir con una batería de medicamentos y él va a tener que hacer un tratamiento muy fuerte de recuperación posterior a esto porque él está semi despierto, si se quiere, pero inconsciente", agregó.

La reflexión de Jorge Lanata tras su última internación

Previo a esta internación, el periodista había estado un mes internado en terapia intensiva tras sufrir una infección urinaria bacteriana. Tras superarla, relató cómo fueron sus días allí.

''Tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente de ese mes, es impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada. O mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recuperar'', detalló.

''Yo me di cuenta después que pude no haber vuelto. No sé por qué volví. Hoy podría haber acá una película o un programa homenaje y chau. Es cierto que el mundo gira sin nosotros. Y entonces, ¿cómo vivir?'', se había planteado.

Y finalizó con una reflexión: ''Saben que, no sé. Imagínense que ahora todo se termina, ahora. Traten de vivir sin arrepentirse, de lo que no hicieron, de lo que no pudieron, de lo que dejaron atrás. Creemos que sí, pero no hay tiempo. En cualquier momento, una vida te puede robar un mes o más''.