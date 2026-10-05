Pachu Peña fue eliminado de MasterChef Celebrity por presentar un plato con grasa cruda y plástico + Agregar ámbito en









La preparación, llamada “Mila Clown”, llamó la atención por su presentación, pero durante la degustación aparecieron varios problemas.

Pachu Peña fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity.

Pachu Peña se convirtió en el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2026 después de presentar una milanesa que tenía un fragmento de film plástico adherido a la carne y grasa cruda en su interior. El humorista quedó en la definición junto a Diego Ramos y Alejandro Lerner, pero los errores de su preparación terminaron por dejarlo afuera del certamen.

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El desafío de la noche consistía en preparar una versión propia de una milanesa con hueso, acompañada por una guarnición y un dip. Peña presentó una preparación a la que llamó “Mila Clown”, decorada con una cara de payaso. La presentación llamó inicialmente la atención del jurado, aunque la evaluación cambió cuando comenzaron a probarla.

MasterChef Celebrity 2026. El plato de Pachu Peña que no convenció al jurado Uno de los principales problemas apareció cuando Damián Betular encontró un pedazo de film dentro de la milanesa. El chef explicó que se trataba de una “contaminación física” y advirtió sobre el riesgo de que alguien pudiera ingerirlo.

Pero ese no fue el único cuestionamiento. Al revisar la carne, Betular detectó que una parte que parecía ser queso era en realidad grasa sin cocinar. “No es queso, es grasa. Es grasa cruda, no hay nada peor”, sentenció el chef.

La guarnición tampoco logró convencer a los especialistas. Peña había preparado un puré rústico con papa, manteca, nuez moscada, leche y crema, pero decidió no tamizarlo. El jurado consideró que el resultado no tenía la textura ni la elaboración esperadas para la competencia.

Después de evaluar las preparaciones de los tres participantes que habían quedado en la instancia final, Germán Martitegui anunció que Pachu Peña debía abandonar las cocinas de MasterChef Celebrity. Tras conocer la decisión, el humorista agradeció el trato recibido durante su paso por el programa y confirmó que estaría dispuesto a regresar si tiene una nueva oportunidad en el repechaje. Antes de retirarse, se despidió con una de sus frases habituales: “Recuerden, un día sin risas es un día perdido”.

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