Lollapalooza Argentina 2027: la espera termina y ya hay fecha para conocer el lineup + Agregar ámbito en









El jueves 8 de octubre a las 12 se conocerán los artistas que formarán parte de la duodécima edición del festival. El anuncio marcará el comienzo de una nueva etapa para el evento, que volverá a reunir a miles de fanáticos en el Hipódromo de San Isidro.

Lollapalooza 2027: ya hay fecha para conocer el esperado lineup.

Lollapalooza Argentina ya tiene fecha para revelar su lineup 2027. Será el jueves 8 de octubre a las 12, cuando se anuncien los artistas que participarán de la duodécima edición del evento en el país. El festival se realizará los días 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

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La organización comenzó la cuenta regresiva de cara al anuncio y volvió a poner el foco en el predio que será escenario de la próxima edición. La expectativa entre los seguidores está puesta en conocer qué artistas integrarán la programación de uno de los principales encuentros musicales del país.

Como parte de las novedades previas a la presentación, LollaAR también habilitó un canal oficial de WhatsApp. A través de ese espacio, la organización anticipó que difundirá información relacionada con la próxima edición, por lo que podría convertirse en una vía para recibir anuncios o posibles pistas antes de que se conozca la programación completa.

Los abonos ya están disponibles exclusivamente a través de All Access y pueden adquirirse en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa. Actualmente, quedan los últimos tickets correspondientes a la Preventa 2.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lollapalooza Argentina (@lollapaloozaar) DF Entertainment DF Entertainment es una de las principales compañías dedicadas a la producción de espectáculos en vivo en Argentina. Fue fundada por Diego Finkelstein y cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la organización de grandes eventos musicales.

Entre sus producciones se encuentran la primera visita de Taylor Swift a la Argentina, los diez shows de Coldplay en River, el regreso de Oasis en 2025, los primeros recitales 360° realizados en el estadio de River Plate y las once ediciones anteriores de Lollapalooza Argentina. La empresa también estuvo detrás de presentaciones de artistas internacionales como Paul McCartney, AC/DC, Harry Styles, Dua Lipa, Rosalía, Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Jamiroquai, Metallica e Imagine Dragons, entre otros. Además, mediante su área de management, trabaja con artistas argentinos como CA7RIEL & Paco Amoroso, Usted Señalemelo y Zecca. Desde 2018, el 51% de DF Entertainment pertenece a Live Nation Entertainment, compañía internacional dedicada al entretenimiento en vivo. La asociación amplió la capacidad de producción y el alcance de la empresa en Argentina y la región.

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