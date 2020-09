Una original mirada sobre Perón y el judaísmo

Blum fue el rabino que casó a los padres del director, y su relación no sólo con Perón sino con Evita era tan cercana que fue nombrado asesor en temas religiosos y capellán del Ejército para asistir a los soldados de ascendencia judía. Esa cercanía no impidió que en las elecciones de 1952, a pesar de que Perón puso un judío como candidato a diputado, que era del Once, en ese barrio todos votaran a los radicales. Juan José Sebreli, uno de los entrevistados, explica cómo la astucia de Perón lo llevaba a dividir toda organización, y por eso enfrentó a la DAIA con la OIA, institución judía peronista. Hay fotos de ataques antisemitas al templo de la calle Libertad pero también discursos de Perón y Evita contra el antisemitismo, y un político israelí recordando que la Argentina de Perón fue uno de los primeros países en tener embajada en ese país. Slutzky lleva al espectador por todas estas historias y anécdotas con buen ritmo y ciertos rasgos de humor que convierten a esta crónica en algo recomendable.

“Perón y los judíos” (Argentina, 2019). Dir.: S. Slutzky. Documental. (Cine.Ar).