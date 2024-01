Julianne Moore se une a Tilda Swinton en la primera película en inglés de Pedro Almodóvar

Julianne Moore protagonizará junto a Tilda Swinton "The Room Next Door" , la primera película en inglés del cineasta español Pedro Almodóvar .

The Room Next Door será el primer proyecto de largometraje de Almodóvar desde Madres paralelas de 2021, que debutó en el Festival de Cine de Venecia. La película estaba protagonizada por Penélope Cruz , que ganó el premio a la Mejor Actriz en Venecia, y Milena Smit como madres solteras que quedaron embarazadas por accidente y se encuentran en una habitación de hospital cuando están a punto de dar a luz.

El próximo largometraje también marcará el segundo intento reciente del cineasta de realizar películas en inglés. En 2022, Almodóvar había abandonó la dirección de una película en la que Cate Blanchett protagonizaría y produciría bajo su sello Dirty Films. El proyecto de largometraje se anunció por primera vez en enero de 2022 y se basó en la colección de cuentos de 43 partes de Lucia Berlín, que examina las vidas de mujeres que desempeñan una amplia variedad de trabajos exigentes.

El Deseo aún no ha compartido ningún detalle sobre la trama de The Room Next Door. Swinton previamente adelanto sobree su participación en el proyecto durante una entrevista con una revista de cultura francesa. Ella y Almodóvar colaboraron anteriormente en el corto La voz humana.