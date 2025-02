Julieta, la hija de Chico Novarro, hizo un fuerte descargo sobre el romance de su padre con Cecilia Milone

Julieta Novarro , hija de Chico, confirmó que el episodio del timbre había existido. "Ella iba a hacer un homenaje, eso me parecía espectacular. Cualquiera que quiera continuar con el legado de papá (lo banco). Yo creo que el homenaje siempre está bueno si es con respeto. Mi viejo escribió 700 canciones, me encanta que sea recordado", comenzó en Intrusos (América).

"No pasaron ni dos años de que murió mi papá. Nunca fue un tipo mediático. Ni yo ni mis hermanos lo somos tampoco. Todo lo que ella pueda decir está ok pero cuando la otra persona ya no está, no está bien. Incluso si pasaron 40 años", añadió.

Haciendo referencia a su mamá Cristina, Julieta siguió: "Mi mamá siempre supo que mi papá tenía amigas. Ellos fueron y vinieron. Mi papá era un tipo familiero. Podía tener algún mensaje pero que Cecilia diga que era la viuda (es un montón)".

"Hace 25 años hicieron un show juntos mi papá y Milone. Ni idea, tampoco me importa. Es un tema de él, que ella lo charle con sus amigas. Que diga que lo amaba está todo bien pero que diga que es la viuda... Ella por todos los medios trató de acercarse, tocó el timbre de mi casa hasta el cansancio y mi papá no quiso verla. También le escribió cartas a mi mamá".

Finalmente, Julieta aseguró que no tomaría un café con Cecilia: "Lo que me parece que ella tiene que hacer si quiere respetar a una familia que está duelando es parar. Ella puede pensar y sentir lo que quiera, lo que me parece mal es que lo diga públicamente. Yo no quiero generar un ida y vuelta. Si tiene un mínimo de respeto, yo creo que va a parar. Alguna amiga que le diga: 'Hasta acá'".