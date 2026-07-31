Kanye West llegó a un acuerdo con su exasistente tras una demanda por acoso sexual + Agregar ámbito en









La demanda civil, una de las varias presentadas contra el artista, será retirada en un plazo de 45 días.

West logró llegar a un acuerdo en una demanda por acoso sexual.

El rapero y magnate de la moda Kanye West llegó a un acuerdo en una demanda por acoso sexual presentada por una exasistente que lo acusó de múltiples casos de abuso y agresión sexual durante el año que trabajó para él.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La demanda civil, una de las varias presentadas contra el artista, será retirada en un plazo de 45 días después de que West llegara a un acuerdo incondicional con su exasistente, Lauren Pisciotta, el 23 de julio, según informa el portal THR. Los términos del acuerdo, que fue presentado ante un tribunal de Los Ángeles el miércoles, no se han hecho públicos.

La demanda de Lauren Pisciotta contra Kanye West Pisciotta trabajó como asistente del rapero y magnate de Yeezy entre 2021 y 2022. Durante ese tiempo, según declaró en una demanda inicial presentada en junio de 2024, fue expuesta a material explícito, incluyendo mensajes de texto, fotos pornográficas, videos y llamadas telefónicas de Kanye, y posteriormente fue despedida injustamente. También presentó una demanda contra West y algunas de sus empresas por fraude, salarios impagos y daños morales intencionados.

La demanda se amplió ese mismo año cuando Pisciotta modificó las acusaciones para incluir agresión sexual, alegando que West la "tocó, manoseó, acarició, agarró y la forzó a tener relaciones sexuales" con ella mientras trabajaba para él.

En julio de 2025, se añadió una segunda enmienda a la demanda con alegaciones de agresión, abuso sexual y violación oral; West intentó penetrar a Pisciotta vaginalmente con los dedos, la besó a la fuerza y la violó oralmente mientras ambos estaban en un viaje de trabajo en 2021, según la demanda.

“En una ocasión, West intentó penetrar vaginalmente a la Sra. Pisciotta con los dedos. En otra ocasión, la violó oralmente sin su consentimiento. Ambas agresiones ocurrieron durante el transcurso del empleo de la Sra. Pisciotta”, afirma la denuncia, añadiendo que la sometió a “comentarios obscenos sobre su cuerpo, le exigió que usara ropa ajustada y la manoseó con regularidad”. También indica que la obligó a verlo realizar actos sexuales con otras mujeres, le envió fotografías sexualmente explícitas y le exigió que hiciera lo mismo, y le exigió repetidamente que participara en sus encuentros sexuales, exigencias que Pisciotta rechazó, según la denuncia. Pisciotta también alegó que West "le ofreció a alguien la oportunidad" de tener relaciones sexuales con ella a cambio de permitirle tener relaciones sexuales con su pareja.