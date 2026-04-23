Nuevo revés para Kanye West: peligra su show en Italia tras las cancelaciones en el Reino Unido y Francia

West, ahora conocido como Ye, encabezará el Hellwat Festival el 18 de julio en el RCF Arena de Reggio Emilia, ciudad del norte de Italia.

Tras la cancelación de sus conciertos en el Reino Unido, Francia, Suiza y Polonia , el próximo concierto de Kanye West en Italia está provocando un gran revuelo debido a los comentarios antisemitas del rapero.

West, ahora conocido como Ye, encabezará el Hellwat Festival el 18 de julio en el RCF Arena de Reggio Emilia, ciudad del norte de Italia. El recinto tiene una capacidad para 103.000 espectadores, lo que, según los organizadores, lo convierte en una de las mayores presentaciones de West en un estadio.

Si bien el concierto de Reggio Emilia sigue en pie, la comunidad judía de la ciudad, los grupos de resistencia antifascista, los sindicatos y los políticos están indignados y exigen su cancelación.

Pina Picierno, vicepresidenta del Parlamento Europeo y miembro destacada del Partido Demócrata italiano, ha instado al gobierno italiano a intervenir y adoptar una postura similar a la del Reino Unido, Francia y Polonia.

"El Reino Unido denegó el visado. Francia impidió de facto el concierto de Marsella", declaró Picierno al periódico local La Gazzetta di Reggio. "Mientras tanto, Italia permanece impasible con 68.000 entradas vendidas, como si nada hubiera pasado".

La ciudad de Reggio Emilia fue galardonada con la Medalla de Oro al Valor Militar en 1950 por haber desempeñado un papel crucial en la resistencia italiana contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, el alcalde de la ciudad, Marco Massari, mantiene una postura neutral. En un comunicado, Massari afirmó que se distanciaba del comportamiento y las declaraciones de Kanye West, pero añadió que cualquier decisión sobre la entrada de West al país y su actuación corresponde al Ministerio del Interior italiano, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

En declaraciones a la agencia de noticias italiana ANSA, el director artístico del Festival Hellwatt, Victor Yari Milani, calificó el evento como "un espacio para la libre expresión artística". Milani añadió: "Los comentarios anteriores del artista sin duda han provocado una reacción legítima, pero también queremos recordar que Ye se disculpó formalmente a través del Wall Street Journal en enero, afirmando que no es nazi ni antisemita, sino que padece trastorno bipolar".

“Añadiría que le hemos pedido que se disculpe también en Italia”, continuó.