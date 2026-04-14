Kanye West se enfrenta a una posible prohibición en Francia tras la suspensión de sus shows en Reino Unido

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, está estudiando opciones legales para prohibir oficialmente al rapero estadounidense actuar en un concierto en Marsella en junio.

Tras haberle sido prohibida la entrada al Reino Unido , Kanye West se enfrenta ahora a una posible prohibición por parte de las autoridades francesas debido a sus comentarios antisemitas.

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El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez , está estudiando opciones legales para prohibir oficialmente al rapero estadounidense actuar en un concierto en Marsella en junio , según confirmó su oficina a la agencia de noticias AFP el martes.

El alcalde de Marsella, Benoit Payan, también dejó clara su postura sobre la posibilidad de recibir a West en una publicación en redes sociales. "Me niego a que Marsella sea un escaparate para quienes promueven el odio y el nazismo descarado" , escribió Payan el 4 de marzo. "Kanye West no es bienvenido en el Velódromo, nuestro templo de la convivencia y de todos los marselleses".

Pero como señaló el periódico francés Le Monde, citando al máximo tribunal administrativo de Francia, "las autoridades estatales locales solo pueden prohibir un concierto bajo condiciones estrictas, si las declaraciones que se realicen durante el evento corren el riesgo de constituir un delito y si se ve amenazado el orden público".

La semana pasada, Núñez se reunió con el prefecto de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, Jacques Witkowski, así como con Payan, para determinar qué medidas legales se pueden tomar para impedir el concierto.

Kanye West y la prohibición en Reino Unido

A principios de abril, el gobierno británico impidió la entrada de West al país tras haber sido contratado como cabeza de cartel del Festival Wireless de Londres en julio.

El primer ministro Keir Starmer declaró que West "nunca debería haber sido invitado a actuar" y reafirmó el compromiso de su gobierno con la lucha contra el antisemitismo, mientras que patrocinadores del festival, como Pepsi, se retiraron.

Posteriormente, West emitió un comunicado en el que afirmaba estar dispuesto a reunirse con miembros de la comunidad judía británica, pero finalmente el festival fue cancelado.