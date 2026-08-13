Karol G, Maluma, J Balvin y otros artistas lanzan iniciativas de ayuda tras el terremoto en Colombia + Agregar ámbito en









El sismo de magnitud 7,4 dejó 265 muertos, casi 3.500 heridos y unos 496 desaparecidos, según el último balance oficial.

Artistas colombianos se unen para ayudar tras el terremoto.

J Balvin, Karol G, Maluma y otros artistas colombianos activaron vuelos, donaciones y campañas de ayuda tras el terremoto en Colombia del 10 de agosto.

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El sismo de magnitud 7,4 dejó 265 muertos, casi 3.500 heridos y unos 496 desaparecidos, según el último balance oficial. Hay 14 departamentos y 403 municipios, con 24.324 familias y 49.214 personas afectadas.

Artistas y su ayuda tras el terremoto en Colombia En medio de este panorama, Ryan Castro y J Balvin coordinaron con una empresa de vuelos chárter el uso de aeronaves para llevar suministros y personal médico a las zonas afectadas.

El primer vuelo salió de Miami hacia Cali el martes 11 de agosto con dos toneladas de elementos de asistencia. Para este miércoles estaba previsto el desplazamiento de dos aeronaves desde Medellín hacia Chocó, con ayudas y profesionales de la salud. La información sobre las rutas fue reportada por medios que siguieron la iniciativa de los artistas.

Ryan Castro explicó que los vuelos también estarían disponibles para personal médico que quisiera desplazarse a los municipios afectados: “Aprovechando estos trayectos, queremos también dejar abierta la posibilidad para que el personal médico que quiera sumarse y llevar su ayuda directamente a las zonas afectadas pueda hacerlo con nosotros”, señaló.

View this post on Instagram J Balvin confirmó su participación en la iniciativa a través de sus redes sociales. “Mucha fuerza con esta situación en Colombia, fuerza para su gente y para las familias que están afectadas. Vamos a movernos para ayudar esta situación”, manifestó. Karol G, a través de la Fundación Con Cora, anunció acciones dirigidas a familias afectadas por el terremoto. La cantante publicó un mensaje en el que pidió mantener la ayuda durante la emergencia y señaló que su fundación participaría en la atención a las personas afectadas. Maluma también informó que su equipo y la Fundación El Arte de los Sueños están coordinando recursos mediante Casaterna, Remanence y su propia organización. Además, comenzó a compartir en sus redes los canales de donación que considera habilitados para la emergencia. View this post on Instagram El cantante explicó que inicialmente tuvo dificultades para pronunciarse sobre lo ocurrido y posteriormente indicó que su equipo estaba trabajando en la entrega de ayudas. “Estamos haciendo lo que podemos y lo que está a nuestro alcance”, afirmó.

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