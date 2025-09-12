Ke Personajes continúa con su intensa marcha y en un año de grandes anuncios sorprende nuevamente a su público con un estreno internacional sin precedentes. “Celosa”, junto a J Balvin, es una de las colaboraciones internacionales que tendrá la banda en su primer álbum de estudio, canción que marca un hito histórico para la cumbia latinoamericana al sumar a un artista de reggaetón.
Ke Personajes y J Balvin presentaron "Celosa", su nueva colaboración
El ícono global de la música urbana y Ke Personajes presentan un cruce que conecta la fuerza del reggaetón con la esencia de la cumbia latinoamericana.
Esta fusión sin dudas llevará el encanto de la cumbia argentina por el mundo, dándole el pleno reconocimiento que merece en su innegable legado y aporte musical.
“Celosa” fue compuesta por Emanuel Noir, J Balvín, Simon Vauri, Guillermo Alejandro Ortiz Gomez y Luis Barrera, y se estrena junto a un videoclip grabado en los primeros días del mes de Agosto en Tijuana, México, dirigido por el reconocido director internacional Fernando Lugo.
Ke Personajes en Ferro
Ke Personajes se encuentra viviendo un momento de pleno éxito, llevando sus creaciones alrededor del mundo cautivando a miles de personas con su inigualable repertorio y puesta en escena. Dentro de muy poco será el momento de vivir junto a la banda su nuevo show: “Odisea”.
Este explosivo y nuevo show en Buenos Aires, en el que sus fanáticos vivirán por primera vez una noche inolvidable, tendrá lugar en el Estadio Ferro el día 29 de noviembre.
Las entradas están disponibles a través de Enigmatickets.com. Beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Galicia.
Gira 2025
- 14.09 MOVISTAR ARENA - MADRID, ESPAÑA
- 17.09 PALAU SANT JORDI - BARCELONA, ESPAÑA
- 20.09 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TAZACORTE - LA PALMA, ESPAÑA
- 11.10 ARENA MAIPÚ - MENDOZA, ARGENTINA
- 17.10 PREDIO FERIAL - TRELEW
- 18.10 PREDIO FERIAL - COMODORO RIVADAVIA
- 25.10 BIOCERES ARENA - ROSARIO, ARGENTINA
- 15.11 QUALITY ARENA - CÓRDOBA, ARGENTINA
- 29.11 ESTADIO FERRO - BUENOS AIRES, ARGENTINA
