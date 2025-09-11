Gorillaz anunció la fecha de lanzamiento de "The Mountain", su nuevo disco con colaboraciones de Trueno y Bizarrap







Además de está confirmación la banda liderada por Damon Albarn anunció las fechas de su gira por Reino Unido e Irlanda y ha compartido el nuevo sencillo "The Happy Dictator" con Sparks.

Llega un nuevo disco de estudio de la banda animada.

Gorillaz confirmó la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum "The Mountain", el cuál cuenta con colaboraciones de los argentinos Bizarrap y Trueno.

"The Mountain" saldrá el 20 de marzo de 2026. Además de está confirmación la banda liderada por Damon Albarn anunció las fechas de su gira por Reino Unido e Irlanda y ha compartido el nuevo sencillo "The Happy Dictator" con Sparks.

Quiénes son los artistas que participan de "The Mountain", lo nuevo de Gorillaz "The Mountain" incluye colaboraciones con los ya mencionados Bizarrap y Trueno, además de Black Thought, Omar Souleyman, Asha Puthli, Asha Bhosle, Sparks, Gruff Rhys, Kara Jackson, Yasiin Bey, Paul Simonon, Joe Talbot de IDLES, Johnny Marr, Ajay Prasanna y Anoushka Shankar.

La Orquesta Árabe de Londres, Demon Strings, Chris Storr, James Copus y Matthew Gunner también actuaron como músicos destacados, mientras que artistas fallecidos como Dennis Hopper, Bobby Womack, Dave Jolicoeur de De La Soul, Tony Allen, Proof y el fallecido Mark E. Smith de The Fall están considerados como Voces de Elsewhere.

Lista de canciones de "The Mountain" The Mountain (feat. Dennis Hopper, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash) ‘The Moon Cave’ (feat. Asha Puthli, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Jalen Ngonda and Black Thought) ‘The Happy Dictator’ (feat. Sparks) ‘The Hardest Thing’ (feat. Tony Allen) ‘Orange County’ (feat. Bizarrap, Kara Jackson and Anoushka Shankar) ‘The God of Lying’ (feat. IDLES) ‘The Empty Dream Machine’ (feat. Black Thought, Johnny Marr and Anoushka Shankar) ‘The Manifesto’ (feat. Trueno and Proof) ‘The Plastic Guru’ (feat. Johnny Marr and Anoushka Shankar) ‘Delirium’ (feat. Mark E. Smith) ‘Damascus’ (feat. Omar Souleyman and Yasiin Bey) ‘The Shadowy Light’ (feat. Asha Bhosle, Gruff Rhys, Ajay Prasanna, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash) ‘Casablanca’ (feat. Paul Simonon and Johnny Marr) ‘The Sweet Prince’ (feat. Ajay Prasanna, Johnny Marr and Anoushka Shankar) ‘The Sad God’ (feat. Black Thought, Ajay Prasanna and Anoushka Shankar) El disco esta compuesto por artistas que cantan en cinco idiomas: árabe, inglés, hindi, español y yoruba. The Mountain, new album out 20th March. (2) Las fechas del 'The Mountain Tour' de Gorillaz en 2026 son: Marzo 21 – Co-op Live, Mánchester

22 – BP Pulse Live, Birmingham

24 – OVO Hydro, Glasgow (apoyo de Trueno)

25 – First Direct Arena, Leeds

27 – Utilitia Arena, Cardiff (apoyo de Trueno)

28 – Motorpoint Arena, Nottingham (apoyo de Trueno)

29 – M&S Bank Arena, Liverpool (apoyo de Trueno)

31 – SSE Arena, Belfast Abril 1– 3Arena, Dublín (con el apoyo de Trueno) Junio 20 – Estadio Tottenham Hotspur, Londres (apoyo de Sparks y Trueno)

