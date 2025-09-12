Aseguran que los Rolling Stones ya tienen un nuevo álbum listo: "Están todos entusiasmados"

La noticia fue confirmada por el hijo de Keith Richards, Marlon, quién también dijo que la banda estaba "planeando una gira por Europa".

Los Rolling Stones "casi han terminado" de trabajar en un nuevo álbum, según el hijo de Keith Richards , Marlon.

La legendaria banda lanzó su 24º disco de estudio, "Hackney Diamonds" , en 2023. Marcó su primer trabajo de larga duración desde "A Bigger Bang" de 2005, y les valió el premio al 'Mejor Álbum de Rock' en los Grammy 2025 .

"Hackney Diamonds" presentó las últimas grabaciones del fallecido baterista de la banda, Charlie Watts , quien falleció en 2021. El LP también incluyó apariciones especiales de Lady Gaga, Elton John, Paul McCartney y Stevie Wonder .

Hace unos meses, se informó que los Stones estaban trabajando en una continuación de ese disco y planeando otra serie de grandes fechas de gira en vivo .

Durante una entrevista para la nueva edición de Record Collector de los Rolling Stones, le preguntaron al actor y productor de cine Marlon Richards , hijo del guitarrista Keith con Anita Pallenberg , qué estaba haciendo el grupo. "Están en la ciudad ahora mismo, grabando", respondió (la entrevista se realizó en mayo).

"Están en Chiswick [oeste de Londres] o algo así; creo que ya casi terminan. Todavía mantienen ese horario ridículo: después de comer hasta, como, las dos de la madrugada. ¡Preferiría estar en otro sitio a esas horas! A menos que estés en el local, es bastante aburrido".

Luego lo presionaron para que explicara en qué estaban trabajando específicamente los Stones. "Supongo que un álbum; les queda bastante del anterior", respondió Richards.

"Les dieron un Grammy, así que ahora están entusiasmados: '¡Ah, sí! ¡Podemos hacer otro así! Tenemos más así si quieren...'. Creo que están haciendo la continuación".

Richards luego abordó las especulaciones sobre una próxima gira: "Creo que están planeando una gira por Europa".

Los informes anteriores sobre un nuevo álbum sugirieron que Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Steve Jordan habían estado juntos desde abril y habían completado 13 canciones en Metropolis Studios en Chiswick.

Además, se dijo que el reconocido productor Andrew Watt, que produjo "Hackney Diamonds" y coescribió tres canciones, estaba trabajando nuevamente con los Stones en su próximo LP.