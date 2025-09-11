Bad Bunny no incluirá a Estados Unidos en su gira por su política antiinmigrantes







El músico reveló su preocupación por las redadas de inmigración cada vez más hostiles y generalizadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional.

Bad Bunny mantiene una exitosa residencia en Puerto Rico presentando su nuevo disco.

Bad Bunny ama a sus fans estadounidenses y lo demuestra al no planear ningún espectáculo futuro en Estados Unidos.

El músico, nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio, confirmó las sospechas de los fanáticos de que su próximo Debi Tirar Mas Fotos World Tour no incluye ninguna fecha en Estados Unidos debido a la preocupación por las redadas de inmigración cada vez más hostiles y generalizadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional.

"Hubo muchas razones por las que no fui a Estados Unidos, y ninguna fue por odio. He actuado allí muchas veces. Todos los espectáculos han sido un éxito. Todos han sido magníficos. He disfrutado conectar con latinos que viven en Estados Unidos", dijo Ocasio en una entrevista con iD publicada el miércoles. "Pero estaba el problema de que, por ejemplo, el maldito ICE podría estar afuera de mi concierto. Y es algo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho".

El rapero, productor y actor explicó que "para una residencia aquí en Puerto Rico, cuando somos un territorio no incorporado de los EE. UU.", siente que "la gente de los EE. UU. podría venir aquí a ver el espectáculo. Los latinos y puertorriqueños de los Estados Unidos también podrían viajar aquí, o a cualquier parte del mundo".

Nacido en la Vega Baja de Puerto Rico en 1994, Bad Bunny ha realizado giras por Estados Unidos prolíficamente, pero surgieron dudas cuando la gira de su álbum más reciente, "Debi Tirar Más Fotos", se canceló por completo en el país. En junio, cuando se le preguntó sobre la decisión, respondió concisamente : calificó las fechas de la gira estadounidense de "innecesarias".

Las críticas de Bad Bunny a Donald Trump Bad Bunny también ha sido franco en su condena de las redadas de ICE, que el presidente Donald Trump y la secretaria del DHS, Kristi Noem, han orquestado en ciudades de todo el país, deteniendo a más de 60.000 personas desde enero, algunos de ellos ciudadanos estadounidenses . En junio, el músico compartió un video que mostraba una redada de ICE en la ciudad puertorriqueña de Carolina con sus 49 millones de seguidores en Instagram. "Mira, esos cabrones están en esos autos, RAV4... en lugar de dejar a la gente tranquila y trabajando", comentó en el video. El mes siguiente, lanzó el video de su nueva canción "NUEVAYoL", que criticaba duramente al imperialismo estadounidense al mostrar una bandera puertorriqueña colgando de la tiara de la Estatua de la Libertad, y presentaba un segmento de voz en off que suena extrañamente como la de Trump .