Keanu Reeves habló sobre la posibilidad de volver a protagonizar una película de "John Wick"

John Wick finalmente encuentra su fin en los segundos finales de John Wick: Capítulo 4, y durante una charla reciente con ExtraTV, compartió que el fallecimiento de su personaje puede señalar el final de su reinado como el legendario asesino bajo The High Table: "Dios mío, bueno, hay una versión llamada 'Ballerina', que está en el mundo de 'John Wick', y John Wick hace una breve aparición. Así que, aparte de eso, no tengo ni idea. Ya sabes, el personaje está muerto. Murió en 'John Wick: Capítulo 4'. Lo sé, en Hollywood se puede... Lo sé, lo sé, es la historia de Hollywood. Ahora mismo, no hay."