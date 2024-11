Nicki Nicole lanza su nueva canción "Sheite", segundo adelanto de su próximo álbum

View this post on Instagram

Qué se sabe sobre "Naiki" el nuevo disco de Nicki Nicole

En una entrevista que le hicieron en el portal Variety, Nicki aseguró: “El disco se llama Naiki, que es como me llaman los que me conocen. Todo el mundo me dice Nicki o Nicole o Nicki Nicole y solo la gente que me conoce muy, muy de cerca, me llama Naiki, como suena”. Además, compartió que significa para ella este proyecto: “Naiki es la persona que yo soy en mi día a día, sin miedos, sin ataduras. Es la que da un paso al frente y dice lo que tiene que decir. Y siento que este disco abarca eso, ¿entendés? Abarca a esa Naiki que se la juega, que está haciendo los géneros que le gustan, que saca lo que hace mucho tiempo que quiere sacar”.