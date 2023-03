Kevin Parker de Tame Impala se fracturó la cadera ¿Qué pasará con su show en el Lollapalooza?

Para alegría y tranquilidad de sus seguidores el músico australiano compartió a través de sus redes sociales una actualización de su estado de salud: "Todos los shows en México y Sudamérica se mantendrán. No los defraudaré”.

Tame Impala será headliner del Lollapalooza Argentina 2023 el sábado 18 de marzo junto a Twenty One Pilots (reemplazantes de Blink-182), Jane´s Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again.. y Melanie Martinez.