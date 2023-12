Kevin Spacey sin filtro: "Netlfix existe gracias a mí"

"Sí, ¿sabes qué es eso?", contestó Spacey y luego golpeó la mesa con el puño como lo hace Underwood en "House of Cards", "Auge, auge. Así que es extraño que hayan decidido cortar públicamente los lazos conmigo basándose únicamente en acusaciones que ahora se ha demostrado que son falsas. Porque no creo que haya ninguna duda. Puse a Netflix en el mapa y trataron de enterrarme ".

El actor negó las acusaciones y en 2022 fue declarado inocente en una demanda por agresión sexual en Nueva York. Este año, además, fue absuelto de los cargos de agresión sexual que le habían iniciado en Reino Unido.

Carlson también le preguntó a Spacey, que permaneció en el personaje durante la entrevista de siete minutos que se puede ver en el sitio tuckercarlson.com, cuándo volvería al trabajo, y el actor de "Los sospechosos de siempre" y "Belleza americana" respondió: "Regresé al trabajo en el momento en que empezamos a hablar, Tucker".

Kevin Spacey se niega a soltar a Frank Underwood

La extraña tradición de Spacey de publicar videos personificando al personaje de "House of cards" comenzó en 2018 , cuando lanzó su primer vídeo tras afrontar varias acusaciones de agresión sexual, que pronto descarrilaron su carrera en Hollywood. En medio de las acusaciones, el actor publicó el video, titulado "Let Me Be Frank", disfrazado de Underwood, quien fue asesinado en la sexta y última temporada de la serie.

Hablando directamente a la cámara, como lo hace Underwood en la ficción, Spacey hizo referencia a las acusaciones en su contra y a la muerte de Underwood.

"A pesar de todas las tonterías, la animosidad, los titulares, el juicio político sin juicio. A pesar incluso de mi propia muerte, me siento sorprendentemente bien y mi confianza crece cada día en que pronto sabrán toda la verdad", dijo en 2018.

Un año después, también desde el personaje, publicó en sus redes un video pidiendo "bondad en el mundo" y en 2020, durante la pandemia, instó a las persona que la estaban pasando mal a "buscar ayuda".

A principios de este año, Spacey recibió su primer papel desde las acusaciones de agresión sexual en una película independiente italiana de bajo presupuesto titulada "L'uomo Che Disegnò Dio". Antes de eso, su último rol había sido en "Billionaire Boys Club" de 2018, que se rodó antes de que salieran a la luz las acusaciones de agresión sexual y se estrenó en cines, donde recaudó 2,8 millones de dólares en taquilla.