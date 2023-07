Tribunal inglés absolvió ayer a Kevin Spacey

Spacey, quien ganó el Oscar a mejor actor por “Belleza americana” (1999) y mejor actor de reparto por “Los sospechosos de siempre” (1995), dijo que su “mundo explotó” cuando fue acusado por primera vez de agresión sexual en 2017 por el actor Anthony Rapp. Spacey afirmó que “hubo un juicio apresurado”, y agregó: “Antes de que se hiciera o respondiera la primera pregunta, perdí mi trabajo, perdí mi reputación, perdí todo en cuestión de días”. Fue suprimido del drama televisivo “House of Cards” y de la película “Todo el dinero del mundo” después de que salieran a la luz las acusaciones. Rapp, quien acusó a Spacey de hacer una insinuación sexual no deseada en 1986 cuando tenía 14 años, presentó una demanda civil contra el actor en Estados Unidos, pero perdió el caso el año pasado. El abogado de Spacey, Patrick Gibbs, dijo que no era un crimen que te gustara el sexo o tener sexo casual incluso si eras una persona famosa y que “no era un crimen tener sexo con alguien del mismo sexo, porque estamos en 2023, no en 1823”.