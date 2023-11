L-Gante desmintió que vaya a retirarse de la música por el triunfo de Javier Milei

Luego de que se conocieran los resultados del balotaje , en el que Javier Milei superó a Sergio Massa como nuevo presidente electo de la Argentina , muchas miradas giraron en torno al cantante de cumbia L-Gante , al que se le atribuía una supuesta declaración sobre el resultado del balotaje: “Si no gana Massa, me retiro de la música” .

Con los números consumados, las redes sociales se conmocionaron ante un eventual retiro del artista. No obstante, el referente de la "cumbia 420" se mostró enfadado y aseguró que no va a dejar su profesión. “Jamás di a conocer mi opinión política. Tampoco me voy a retirar de la música. Es una noticia falsa que se ha generado para que traccione nomás. Mañana es mi segundo Luna Park”.