Netflix presentó el tráiler de la nueva versión de "Orgullo y prejuicio" con Emma Corrin y Jack Lowden + Agregar ámbito en









La miniserie de seis episodios es una fiel adaptación de la novela de Jane Austen de 1813, escrita por Dolly Alderton.

La nueva miniserie llega a la plataforma de streaming en diciembre.

Netflix publicó el tráiler de su próxima miniserie Orgullo y prejuicio, protagonizada por Emma Corrin y Jack Lowden en los papeles de Elizabeth Bennet y el Sr. Darcy, quienes pasan de ser adversarios a amantes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La miniserie de seis episodios es una fiel adaptación de la novela de Jane Austen de 1813, escrita por Dolly Alderton, autora de Todo lo que sé sobre el amor. Se centra en la historia de amor, llena de altibajos, entre Elizabeth Bennet y el Sr. Darcy, mientras se desenvuelven en el contexto social de la Inglaterra del siglo XIX. Está dirigida por Euros Lyn, director de Heartstopper.

Elenco de Orgullo y prejuicio El reparto también incluye a Olivia Colman (The Crown) como la Sra. Bennet, Rufus Sewell (The Diplomat) como el Sr. Bennet, Freya Mavor (Industry) como Jane Bennet, Jamie Demetriou (Stath Lets Flats) como el Sr. Collins, Daryl McCormack (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery) como el Sr. Bingley, Louis Partridge (House of Guinness) como el Sr. Wickham, Rhea Norwood (Heartstopper) como Lydia Bennet, Siena Kelly (Black Mirror) como Caroline Bingley y Fiona Shaw (Killing Eve) como Lady Catherine de Bourg. Hopey Parish y Hollie Avery también debutan como Mary Bennet y Kitty Bennet.

A ellos se unirán Anjana Vasan (We Are Lady Parts), Sebastian Armesto (Gangs of London), Rosie Cavaliero (KAOS), Saffron Coomber (Three Little Birds and Die Zweiflers), James Dryden (Deadpool), Justin Edwards (The Thick Of It), James Northcote (The Last Kingdom), Eloise Webb (The Queen's Gambit) e Isabella Sermon (Jurassic World: Fallen Kingdom).

Entre los productores ejecutivos se encuentran Corrin, Laura Lankester, Alderton, Lyn y Will Johnston, y Louise Mutter de Lookout Point. Lisa Osborne ejerce como productora.

Orgullo y prejuicio llega a Netflix el 3 de diciembre.

Temas Netflix