Últimas horas en Netflix: la superproducción de 250 millones de dólares que abandona el catálogo para siempre

Cuestionada por muchos fanáticos de la primera entrega, la obra que dividió a todos los amantes de una histórica cinta dejará la N Roja para siempre.

Las películas de grandes presupuestos no tienen un lugar asegurado en los catálogos de streaming. Netflix está por retirar una superproducción que costó cerca de u$s250 millones y llegó a los cines con enormes expectativas. Su salida, sin embargo, tiene una particularidad para los espectadores argentinos.

Se trata de " Gladiator 2 ", la secuela del clásico protagonizado por Russell Crowe en 2000. Ridley Scott regresó a la dirección más de dos décadas después, esta vez con Paul Mescal al frente de una historia que generó opiniones bastante divididas.

"Gladiator 2" estará disponible en Netflix España hasta el 28 de octubre de 2026. Desde el día siguiente, los suscriptores de ese país ya no podrán encontrarla en el catálogo y tendrán que recurrir a Movistar Plus+ para verla. Por el momento, no hay una fecha anunciada para su regreso.

La secuela protagonizada por Mescal dejó disconforme a los amantes de la primera entrega.

En Argentina, la situación es diferente. La película fue retirada de Netflix el 31 de mayo de 2026 , por lo que hace varios meses que dejó de estar disponible para los usuarios locales. Actualmente, puede verse a través de Paramount+.

L a secuela recaudó alrededor de u$s462 millones en todo el mundo , una cifra importante que no necesariamente alcanzó para convertirla en un éxito financiero. Su presupuesto de u$s250 millones, sumado a los gastos de publicidad y distribución, complicó las posibilidades de obtener grandes ganancias.

Por qué Christopher Nolan la defendió como una de las mejores películas de 2024

Christopher Nolan sorprendió al elegir "Gladiator 2" como su película favorita de 2024, especialmente por las numerosas libertades históricas que se tomó Ridley Scott. El director de "Oppenheimer" destacó las escenas de acción y la capacidad de su colega para convertir los enfrentamientos en grandes espectáculos.

Uno de sus comentarios más llamativos estuvo relacionado con la aparición de tiburones en el Coliseo romano. Nolan defendió esa decisión argumentando que el público quería verlos, una explicación que dejó de lado las dificultades históricas de semejante escena.

Los romanos organizaron batallas navales como parte de sus espectáculos, pero no existen pruebas de que alguna vez introdujeran tiburones en el Coliseo. Capturar estos animales, trasladarlos vivos hasta Roma y mantenerlos en condiciones adecuadas dentro de un anfiteatro habría representado un desafío enorme.

Scott tampoco pareció demasiado preocupado por esas objeciones. Cuando recibió cuestionamientos sobre la escena, defendió su inclusión señalando que los romanos podían capturar tiburones con redes, aunque esa posibilidad no demuestra que realmente los utilizaran durante sus espectáculos.

La defensa de Nolan llamó la atención porque convirtió una de las decisiones históricamente más cuestionables de la producción en uno de sus atractivos. Para Scott, el impacto visual tuvo más importancia que la precisión, especialmente en las escenas de combate que buscaban superar la espectacularidad de la primera entrega.

De qué trata Gladiator 2

La historia transcurre varios años después de la muerte de Máximo Décimo Meridio, el legendario gladiador interpretado por Russell Crowe. Esta vez, el protagonista es Lucio, interpretado por Paul Mescal, aquel niño que había presenciado los acontecimientos de la primera película y que ahora vive lejos de Roma.

Instalado en Numidia, al norte de África, Lucio intenta llevar una vida tranquila junto a su esposa, Arishat. Todo cambia cuando el ejército romano, comandado por el general Marco Acacio, interpretado por Pedro Pascal, invade su hogar. Tras perder a su mujer y ser capturado, termina convertido en esclavo.

En Roma conoce a Macrino, un antiguo esclavo interpretado por Denzel Washington que consiguió enriquecerse gracias a sus negocios y contactos políticos. Al descubrir las habilidades de Lucio, decide convertirlo en gladiador y aprovechar su talento para conseguir sus propios objetivos.

Mientras tanto, el Imperio está gobernado por los hermanos Geta y Caracalla, dos emperadores cuya crueldad alimenta el descontento de la población. Lucio deberá sobrevivir a combates cada vez más peligrosos mientras intenta vengarse de quienes destruyeron su vida.

Trailer de Gladiator 2