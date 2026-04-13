La actriz Ruby Rose acusó a Katy Perry de haberla agredida sexualmente + Seguir en









Las acusaciones fueron hechas a través de redes sociales. Los hechos habrían ocurrido en Australia hace 20 años.

La actriz acusó a la cantante sobre un hecho ocurrido en Australia.

La actriz Ruby Rose, conocida por sus papeles en Batgirl y Orange Is the New Black, denunció en Threads que Katy Perry la agredió sexualmente en una discoteca de Melbourne. Rose respondía así a una publicación de Complex que cubría la reacción de Perry ante la actuación estelar de Justin Bieber en el festival de música Coachella.

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“Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. ¿A quién le importa lo que piense?”, escribió Rose.

Un representante de Perry respondió a la acusación en un comunicado al portal Variety que dice: “Las acusaciones que Ruby Rose está difundiendo en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes. La Sra. Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales contra varias personas, acusaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados”.

Qué dijo Ruby Rose sobre la agresión de Katy Perry Según Rose, el presunto incidente ocurrió cuando tenía veintitantos años. Respondió a un fan que le pidió detalles escribiendo: "No me besó. Me vio 'descansando' en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella".

“Después vomité sobre ella, conté la historia públicamente, pero la cambié a una ‘graciosa anécdota de borracha’ porque no sabía cómo manejarlo de otra manera”, respondió Rose a otro fan. “Más tarde, ella accedió a ayudarme a obtener mi visa estadounidense. Así que lo mantuve en secreto. Pero sí les dije que no era buena persona”.

"Tenía poco más de 20 años", afirmó Rose. "Ahora tengo 40. Me ha costado casi dos décadas decir esto públicamente. Si bien estoy muy agradecida de haber llegado a tener la oportunidad de alzar la voz, esto demuestra el gran impacto que tienen el trauma y la agresión sexual. Gracias por escucharme". Rose también señaló que "no está interesada en presentar una denuncia" sobre el incidente y explicó: "No necesitas que la gente te crea, solo necesitas sacarlo de tu pobre cuerpo antes de que te dé cáncer". Perry asistió a Coachella con su pareja, Justin Trudeau. Ambos estuvieron presentes en el concierto de Justin Bieber el 11 de abril, y Perry publicó un video en redes sociales en tiempo real mostrando su reacción al ver a Bieber buscando videos de YouTube en el escenario y cantándolos. Bromeó: "Menos mal que tiene Premium. No quiero ver anuncios". La imagen de Complex en redes sociales que representaba esta cita fue lo que provocó la acusación de Rose.