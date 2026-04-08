La adaptación de una reconocida novela de Isabel Allende que ya llega a Prime Video + Seguir en









Una de las adaptaciones literarias más esperadas por los fanáticos de la literatura latinoamericana ya llega al mundo del streaming.

La adaptación llegará a las pantallas al finalizar abril. Imagen: Freepik

La adaptación televisiva de una de las novelas más icónicas de Isabel Allende, llega a Prime Video el 29 de abril de 2026 como una de las producciones más esperadas del año.

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Esta serie de ocho episodios narra la saga una familia a lo largo de medio siglo, en un país latinoamericano marcado por la lucha de clases, la agitación política y el realismo mágico. La producción cuenta con la participación directa de Allende como productora ejecutiva, junto a un reparto encabezado por actores y actrices reconocidos mundialmente.

image De qué trata "La Casa de los Espíritus" "La Casa de los Espíritus" se centra en tres generaciones de mujeres de la familia Trueba: Clara, Blanca y Alba. La trama comienza con Clara del Valle, una mujer con habilidades sobrenaturales que predice el futuro y se casa con Esteban Trueba, un terrateniente ambicioso y autoritario. A través de sus vidas, la historia explora el amor, el poder, la violencia y la resistencia, en un contexto donde la política y la magia se entrelazan.

image Además, refleja la historia de Chile, desde los años previos al golpe de Estado de 1973 hasta las consecuencias de la dictadura. La serie aborda temas como la desigualdad social, el machismo y la búsqueda de justicia, todo envuelto en un estilo narrativo que combina el drama familiar con elementos sobrenaturales.

La adaptación busca ser fiel al espíritu de la novela, pero con un enfoque contemporáneo que resalta la fuerza de sus personajes femeninos y la complejidad de las relaciones familiares.

Tráiler de "La casa de los espíritus" Embed - La Casa de los Espíritus | Trailer Oficial | Prime Video Reparto de "La casa de los espíritus" El elenco de la serie está compuesto por actores de Latinoamérica y España, como: Alfonso Herrera como Esteban Trueba, el patriarca autoritario y apasionado.

Nicole Wallace y Dolores Fonzi como Clara del Valle en diferentes etapas de su vida.

Fernanda Urrejola como Blanca Trueba, la hija rebelde de Clara y Esteban.

Rochi Hernández como Alba, la nieta que hereda el espíritu luchador de su familia.

Fernanda Castillo como Férula, la hermana solterona de Esteban.

Aline Küppenheim como Nívea del Valle, la madre de Clara.

Eduard Fernández como Severo del Valle, el padre de Clara.

Juan Pablo Raba como Tío Marcos, el hermano liberal de Esteban.

Pablo Macaya y Nicolás Contreras como Pedro Tercero, el amor prohibido de Blanca. La dirección de Andrés Wood y la producción de FilmNation Entertainment garantizan una calidad cinematográfica que respeta el legado literario de Allende, pero con un lenguaje visual moderno. La serie se estrenará en Prime Video el 29 de abril con tres episodios iniciales, seguidos de un capítulo semanal hasta el 13 de mayo, en más de 240 países. image "La casa de los espíritus" se presenta como una de las apuestas más ambiciosas de Prime Video en contenido en español, con una combinación de talento actoral, dirección cuidadosa y una historia atemporal. La participación de Isabel Allende como productora asegura que la esencia de la novela se mantenga intacta, mientras que el formato de serie permite explorar con mayor profundidad los matices de sus personajes. Para los fans de la literatura latinoamericana y el drama histórico, esta adaptación es una oportunidad única de revivir un clásico con nueva mirada.