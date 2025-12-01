La canción argentina que llegó al Top 100 de Pitchfork + Seguir en









"Siestas Ahí", de Juana Molina está en el puesto 75° de las mejores del año, según la revista estadounidense.

La canción "Siestas Ahí" de Juana Molina está en el puesto 75° de las mejores 100 canciones del año de la revista estadounidense Pitchfork. Además, es la única del país dentro del ranking.

"Ocho años después de su último álbum de estudio, el primer sencillo de Juana Molina, de DOGA, llegó como si despertara de un largo sueño. En consecuencia, la primera estrofa de Molina es una serie de "palabras sin sentido" que, para la segunda, se transforman en letra, aunque se pierden en el procesamiento, aproximándose a un lenguaje donde las palabras no bastan. Con este telón de fondo primordial de sintetizadores y bucles acústicos, ´Siestas Ahí´ registra el instante fugaz en el que un beso te disuelve a nivel celular", se expresó desde Pitchfork acerca de la canción de la artista.

El tema se estrenó el 5 de noviembre de 2025, como parte de su octavo álbum de estudio, "Doga". Este álbum es el primero con canciones nuevas después de siete años de silencio creativo. "Siestas Ahí" es una canción que combina sonoridades folk-pop con texturas electrónicas de carácter experimental.

Siestas ahí La vida artística de Juana Molina Recientemente, la artista Juana Molina visitó varios medios de comunicación para presentar su disco y contar cómo se siente respecto a ello: "Para mis discos siempre elijo cosas que vienen de improvisaciones… Grabar es siempre improvisar. Al quedar plasmada la improvisación, se convierte en un arreglo".

Por otro lado, la reconocida hija de la actriz y modelo Chunchuna Villafañe y el cantante Horacio Molina, también volvió a la actuación este año, interpretando una gran personaje en la serie "En el Barro", por Netflix, después de treinta años fuera de las pantallas.

