El PBI per cápita de la Argentina fue el que más cayó desde 2011 en la región, con la única excepción de Haití









El país pasó de tener el mayor producto interno por habitante a perder tres puestos a quedar por detrás de Chile, Uruguay y Panamá.

El Producto Bruto Interno cayó entre 2011 y 2024.

El producto bruto interno (PIB) per cápita de la Argentina fue el que más cayó entre 2011 y 2023 en la región, con la única excepción de Haití y sin contar contemplar en el listado al desplome de la economía venezolana.

Así se desprende del último informe de la consultora Economía & Energía (ECEN), que constató un derrumbe del 9,8% del ingreso por habitante, lo que lo coloca cerca de los niveles de 2007. Asimismo, se destaca que el país pasó de tener el mayor producto interno de Latinoamérica a quedar tres puestos por detrás de Chile, Uruguay y Panamá.

De acuerdo al texto, la caída argentina es comparable a la de "economías pobres o frágiles a nivel mundial que atravesaron crisis humanitarias severas". A contramano, países con alta informalidad o violencia social como El Salvador o Nicaragua, registraron incrementos del ingreso durante dicho período.

El PBI argentino se contrajo a un ritmo del 0,8% anual A nivel general, la región registró un magro crecimiento promedio del 1% al año, pero el producto argentino se contrajo a un ritmo del 0,8%, mientras que el de Haití fue de 1,3%.

Industria agropecuaria Freepik En esa línea, las tres mayores economías (Brasil, México y Argentina) fueron las de peor desempeño, con la excepción de Haití, aunque solo nuestro país registró un retroceso en términos absolutos. "La Argentina es el único país grande de la región, cuyo ingreso por habitante es hoy menor al de hace más de una década. Aun así, se mantiene dentro del cuartil superior de ingreso por habitante en la región", remarca el boletín técnico.

Desde ECEN también indican que "el descenso argentino refleja un proceso económico autónomo vinculado al persistente desequilibrio en su sector externo", el cual quedó patente a partir de 2011 con el establecimiento de las restricciones cambiarias.