Black Friday 2025: los consejos de los especialistas para ahorrar más

Descubrí cómo sacar provecho real de las ofertas sin terminar cayendo en trampas ni compras impulsivas.

Llegó el Black Friday a Argentina en los últimos días de noviembre 2025.

Comenzó un nuevo Black Friday en la Argentina, y con él una avalancha de ofertas que despiertan expectativas. Desde tecnología hasta indumentaria, viajes o electrodomésticos. El truco está en sacarle provecho al descuento sin que termine siendo una trampa. En tiempos de inflación y compras online, vale revisar con cuidado antes de comprar los productos.

Lo elevado del volumen y la urgencia pueden provocar sobreactuaciones, como precios inflados, avisos engañosos, incertidumbre sobre envíos o devoluciones. Por eso, muchos especialistas en consumo advierten que más que dejarse llevar por el cartel de “-50 %”, conviene mirar con lupa lo que hay detrás.

black friday Pixabay Hasta cuándo dura el Black Friday en Argentina Este año el evento arranca el viernes 28 de noviembre de 2025 y se extiende hasta el lunes 1° de diciembre. La prolongación del periodo va más allá de las 24 horas clásicas e incluye sábado y domingo, y culmina ese lunes, fecha en la que coinciden algunas ofertas con lo que en otros contextos se conoce como “Cyber Monday”.

Esa ventana de cuatro días le da a muchísima gente la posibilidad de repasar catálogo, comparar precios y definir con paciencia qué conviene, algo que en un solo día frenético sería mucho más difícil.

Tipos de promociones Durante estos días las promociones suelen presentarse de varias formas:

Descuentos directos de hasta 50 % sobre el precio de lista. Cuotas sin interés para facilitar el pago en productos de consumo medio o alto.

Ofertas en rubros variados: no se limitan a electrónica o ropa, ya que también hay promociones en turismo, alojamiento, pasajes, servicios, artículos para el hogar, supermercados, etc. ¿Cómo comprar en el Black Friday desde Argentina? Cómo ahorrar más en el Black Friday Para que la rebaja realmente signifique ahorro, conviene tener en cuenta algunos consejos clave: Comprar solo desde lugares oficiales . Ingresar por la página oficial del evento o el sitio web del comercio; evitar links que lleguen por WhatsApp, SMS o redes sociales.

Comparar los precios con calma varios días antes. Eso ayuda a identificar descuentos verdaderos. Hay casos de comercios que suben los precios un poco antes, para luego rebajarlos y dar la sensación de ganga cuando no lo es. Chequear los costos extra : gastos de envío, plazos de entrega, políticas de cambio o devolución. Si esos cargos son altos o las condiciones dudosas, la oferta puede no convenir.

Evitar dejarse llevar por la urgencia . A veces, las ofertas flash funcionan como señuelo psicológico porque si no lo necesitas urgente, conviene esperar, analizar bien y decidir sin apuro.

Guardar capturas o comprobantes de la operación. Eso ayuda ante posibles incumplimientos o engaños. Además, hay que tener presente que la intensidad del evento puede generar demoras, errores logísticos o fallas en atención al cliente. Por eso conviene planear con tiempo, sin caer en la vorágine.

