La contundente respuesta de Lali Espósito a Javier Milei tras un nuevo ataque

“Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy, y sé que tenés un póster mío en tu habitación”, dice un fragmento de la canción. “Él ya se la sabe de memoria, eso se llama obsesión”, continúa la letra y agrega en el estribillo: “Quiere comerme y se come mi sobras, lo tengo encima parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca. Todas las noches me sueña y se toca”.