La difícil tarea de rodar con Paul Auster al lado

En este sentido casi se podría decir que todo lo bueno de este título de ciencia ficción se debe al logrado trabajo del director argentino Alejandro Chomski, mientras que todo lo que no funciona acusa el sello inconfundible del escritor de la novela original (“In The Country Of Lost Things”) además de productor y en la práctica, un coguionista que controló cada detalle de la elaboración del film. Pero esto no significa que esta rara coproducción entre Argentina y la República Dominicana no sea algo digno de verse, tanto para los fans de Auster, que celebrarán defectos como la incansable voz en off de la protagonista (el recurso domina tanto la película que, cada vez que vuelve el off, es como si la acción se detuviera) como para el público más desprevenido que entre a ver una película de ciencia ficción apocalíptica con toques originales tanto en la puesta como el elenco políglota y sobre todo en lo visual, esencial en el film dado que en junto al verdadero protagonista es este mundo futuro tercermundista que luce más como la Argentina que implotó socialmente después de 2001 que a un mundo futuro tecnológicamente más sofisticado estilo “Blade Runner”.