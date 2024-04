La drástica decisión que tomó Telefe con un histórico programa: qué pasó

Con el éxito rotundo que tiene " Gran Hermano ", Telefe se posiciona como uno de los líderes de la televisión argentina en cuestión de rating. En una época plagada de rumores en torno a cuál va a ser el reality que remplazará a GH, en las últimas horas se confirmó que se canceló para este año lo que iba a hacer otra temporada de un exitoso programa ya visto en el canal: Tu Cara Me Suena .

Por qué no volverá "Tu Cara Me Suena" a Telefe en 2024

El encargado de dar la noticia en un comunicado fue la cuenta de X, @Teleavisador. En el mismo, se dio a entender que Tu Cara Me Suena había sido cancelado por un tema presupuestario: "No hay plata". Sin embargo, dicha afirmación quedó bajo tela de juicio debido a que se estima que no es una cuestión de presupuesto. Telefe tendría los fondos para la realización del programa gracias a las grandes sumas de dinero que le entrarían por Gran Hermano.